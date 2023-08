Unterallgäuer Gemeinde soll im Ortskern einen Treffpunkt mit Dorfladen bekommen

Im Gemeinde-Entwicklungs-Konzept für Trunkelsberg wurde bei einer Umfrage dieser Wunsch der Bürger laut. Wie und wo die Gemeinde das Projekt nun anpacken will.

03.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Über 37 Jahre lang gab es – bis zum Jahr 2020 – an der Waldstraße 1 in Trunkelsberg ein Lebensmittelgeschäft mit Gemischtwarenladen. Bis Dezember 2021 betrieb die Bäckerei Beck aus Rummeltshausen anschließend in diesen Räumen eine Filiale für regionale Backwaren.

Umfrage in Trunkelsberg: Bürger wünschen sich Treffpunkt

Seitdem haben die Trunkelsberger im Ort nur noch bei der Gärtnerei Wagner die Möglichkeit, jeweils am Freitag Obst und Gemüse sowie Wurstwaren einzukaufen. Nachdem bei Umfragen im immer noch laufenden Gemeinde-Entwicklungs-Konzept (GEK) die Bevölkerung häufig den Wunsch nach einem „Sozialen Treffpunkt für untertags“ genannt hat, entschloss sich der Gemeinderat nun, das ehrgeizige Projekt „Sozialer Treffpunkt für Jung und Alt, inklusive Dorfladen“ aktiv anzugehen. (Lesen Sie auch: So könnte sich Trunkelsberg verändern: Nicht nur Windräder gehören zur Vision)

Wo früher eine Bäckerei war, soll ein Ort der Begegnung entstehen

In einem Gebäude an der Memminger Straße 5 befand sich früher schon einmal eine Bäckerei, später auch ein Getränkemarkt. Wie Bürgermeister Roman Albrecht auf Anfrage betont, sei „diese Lage der ideale Standort für dieses Projekt“. In Zusammenarbeit mit dem Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach (ALE) wurde für den „Sozialen Treffpunkt“ bereits ein schlüssiges Konzept erarbeitet. Nun wird für das Konzept auch der Zuschussantrag gestellt.

Gemeinde Trunkelsberg hat Räume gepachtet

Da sich das Gebäude aber nicht im Eigentum der Gemeinde befindet, hat sich die Kommune die für das Projekt benötigten Räume im Erdgeschoss mit einem langfristigen Pachtvertrag gesichert. Der Soziale Treffpunkt werde dann – unter der Voraussetzung eines positiven Förderbescheides – nach dessen Eintreffen ab Spätsommer unverzüglich in Angriff genommen, so der Gemeindechef.

Wie Albrecht mitteilt, ist vorgesehen, dass in dem Treffpunkt etwa zwischen 7 und 17 Uhr ein Tagesbetrieb mit kalten und warmen Getränken sowie ein kleiner Mittagstisch angeboten werden. Um die Aufenthaltsqualität merklich zu steigern, sind für den Sommerbetrieb sogar eine Ost- und eine Südterrasse vorgesehen. Auch an eine Ecke für Kleinkinder ist gedacht. Ein barrierefreier Zugang wird über die Ostterrasse ermöglicht. Auf dem Maibaumplatz sind die Pkw-Stellplätze vorgesehen.

Bürgermeister Roman Albrecht: "Wir wollen daran nichts verdienen"

Laut dem Bürgermeister ist geplant, dass sich der Betrieb des Projekts selber „wirtschaftlich trägt“. Die Kommune will den Treffpunkt jedoch nicht in Eigenregie betreiben, sondern verpachten: „Zu günstigen Konditionen, damit der Pächter auch eine Chance zum Überleben hat“, betont Albrecht: „Wir wollen daran nichts verdienen. Für die Gemeinde soll das ein Nullsummenspiel werden.“ Was die Baukosten betrifft, will sich der Bürgermeister derzeit noch nicht festlegen: Für das Projekt wurde der Gemeinde zwar ein Fördersatz von etwa 55 Prozent „in Aussicht gestellt“. Was jedoch alles „förderfähig“ ist, sei derzeit noch nicht endgültig geklärt. Die Gemeinde wolle ihren Bürgern den Service bieten, dass tagsüber ein Anlauf- und Treffpunkt in der Kommune vorhanden ist.

Der darin integrierte Dorfladen soll „eher in kleinem Rahmen“ erfolgen; „nur mit den notwendigsten Dingen des täglichen Bedarfes“. Mit Gemüse und Fleischwaren seien die Bürger ja jetzt schon sehr gut versorgt und die Feneberg-Filiale in Memmingerberg sei auch nicht weit weg, betont Albrecht. Bei der jüngsten Sitzung fasste der Gemeinderat nun den förmlichen Beschluss, der aktuellen Planung zuzustimmen. Wenn der Förderbescheid vorliegt, soll der Bauantrag zügig eingereicht und das Projekt dann auch zeitnah verwirklicht werden.