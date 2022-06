Auch Benachrichtigungen zur Bürgermeisterwahl waren darunter: Postbote entsorgt hunderte Briefe im Abfall

Wer in Türkheim hat noch keine Wahlbenachrichtigung zur Bürgermeisterwahl erhalten? Ein Zusteller hat laut Polizei an die 500 Briefe einfach im Müll entsorgt.

Auch Einwohner von Irsingen sind betroffen: Ein Postbote hat in Türkheim hunderte Briefe in den Abfall geworfen anstatt sie auszutragen. Wie die Beamten berichteten, hatte ein Hausmeister eines Autohofes eine große Anzahl an Sendungen neben einer Restmülltonne gefunden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Wahlbenachrichtigungen für die in Türkheim anstehende Bürgermeisterwahl.

Als Polizisten daraufhin das weitläufige Gelände des Autohofes absuchten, wurden sie erneut fündig: Auch in einem Altpapiercontainer entdeckten sie eine größere Menge Post. Doch damit nicht genug: Im Laufe der Woche kamen in einem anderen Abfallcontainer noch weitere Briefe zum Vorschein.

Polizei Türkheim: Postbote wirft an die 500 Briefe in den Müll

Insgesamt fand die Polizei knapp 500 Briefsendungen unterschiedlichster Art im Müll. Die Beamten ermittelten einen 19-Jährigen als Zusteller. Welches Motiv er hatte ist bislang unklar.

Die Polizei übergab die Briefe an die Post, die die Sendungen nun erneut zustellen wird.

Post in Türkheim und Irsingen nicht ausgetragen: Polizei sucht betroffene Bürger

Unter den Briefen befanden sich auch eine größere Menge an Wahlbenachrichtigungen für den Bereich Irsingen. Bürger, die keine Benachrichtigungen erhielten oder in den nächsten Tagen nicht erhalten, melden sich bei der Gemeinde Türkheim. Mehr Nachrichten aus Türkheim und Umgebung lesen Sie hier.

