Fünf Menschen nach Auffahrunfall verletzt

Unfall auf der A96: Am Sonntag kam es kurz vor Mitternacht zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Fünf Menschen wurden dabei verletzt, eine Frau davon schwer.

07.06.2022 | Stand: 13:43 Uhr

Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist bisher unklar: Bei einem Unfall auf der A96 bei Türkheim sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Sonntag kurz vor Mitternacht, als eine Autofahrerin einem auf dem rechten Fahrstreifen langsam fahrenden Opel auffuhr. Beide Wagen kamen nach der Kollision zum Stehen.

Unfall auf der A96 bei Türkheim am Sonntag: Polizei sucht Zeugen und Ersthelfer

Sowohl die schwer verletzte Unfallverursacherin, ihr leicht verletzter 28-jähriger Beifahrer sowie die ebenso leicht verletzte 39-jährige Fahrerin des Opels und eine Mitfahrerin kamen in Kliniken. Die schwer verletzte andere Insassin der Opel-Fahrerin wurde per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen.

Zur Bergung der beiden Fahrzeuge musste die Autobahn für zwei Stunden gesperrt werden. Zeugen oder Ersthelfer melden sich unter 08331/1000. Mehr Nachrichten aus Türkheim und Umgebung lesen Sie hier.

