Einem Kollegen einen Streich gespielt: Scherz endet in Türkheim in handgreiflichem Streit

Ein Scherz hat am Freitagabend zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung vor einem Restaurant in Türkheim geführt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

19.02.2022 | Stand: 13:37 Uhr

Ein Scherz in einem Restaurant in Türkheim im Unterallgäu hat am Freitagabend zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung geführt. Wie die Polizei berichtet, wollte sich ein 24-jähriger Mitarbeiter des Restaurants einen Scherz erlauben, indem er seinem 26-jährigen Arbeitskollegen Salz in sein Getränk mischte.

Das fand der 26-Jährige allerdings gar nicht lustig. Er war dermaßen erbost, dass der den 24-Jährigen vor dem Restaurant zur Rede stellte. Das Streitgespräch endete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Dabei wurden die beiden Männer leicht verletzt. Der ältere von ihnen musste für eine weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen beide Männer wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet.

