Schock bei der Abi-Party: Unterallgäuer Schülern werden Geldbeutel und Fahrrad geklaut

Bei einer Abi-Party an einem Weiher bei Türkheim klauen Unbekannte einem Abiturienten den Geldbeutel aus dem Rucksack. Einem anderen wird das Fahrrad geklaut.

29.05.2022 | Stand: 11:59 Uhr

Bei einer Abi-Party in Türkheim (Landkreis Unterallgäu) sind ein Geldbeutel und ein Fahrrad gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, feierten die Abiturienten am Freitagabend an einem Weiher bei Türkheim. Unbekannte stahlen einem 18-Jährigen den Geldbeutel aus dem Rucksack.

Diebstahl bei Abi-Party in Türkheim: Polizei sucht Zeugen

Einem Mitschüler klauten sie das Fahrrad, obwohl es mit einem Fahrradschloss abgesperrt war. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 830 Euro.

Das Rad ist grün/grau und von der Marke Conway. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247-96800 zu melden.

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Lesen Sie auch