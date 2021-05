Die Polizei kontrollierte am Freitag die Tuning- und Poserszene in Memmingen. Wegen provozierter Fehlzündungen und unzulässigen Heckleuchten kam es zu Anzeigen.

31.05.2021 | Stand: 16:17 Uhr

Eine Anzeige hat ein Sportwagenfahrer am Freitagabend in Memmingen erhalten, da er im Eberttunnel mehrmals Fehlzündungen provozierte und damit erheblichen Lärm verursachte. Ein anderer Autofahrer, der unzulässige Heckleuchten an seinem Wagen angebracht hatte, bekam ebenfalls eine Anzeige. Außerdem zog die Polizei das Auto aus dem Verkehr.

Am Freitagabend kontrollierte die Polizeiinspektion Memmingen im Zusammenhang mit der örtlichen Tuning- und Poserszene Autos im Memminger Norden. Bei der Fahrt durch den Eberttunnel fiel den Beamten im Zivilfahrzeug ein vorausfahrender Sportwagen auf, der laut Polizei mehrmals Fehlzündungen provozierte und damit erheblichen Lärm verursachte. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde angezeigt.

Tuning- und Poserszene in Memmingen: Polizei zieht Auto aus dem Verkehr

Ebenfalls eine Anzeige erhielt ein Autofahrer, der unzulässige Heckleuchten an seinem Wagen angebracht hat. Zudem erlosch dadurch die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs. (Lesen Sie auch: Wenn es nachts auf Parkplätzen kracht: Gibt es im Allgäu eine Drift-Szene?)

Außerdem kontrollierten die Beamten auch mehrere Personengruppen im Bereich einer Tankstelle, die weder den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trugen, noch die erforderlichen Abstände zueinander einhielten. Insgesamt 19 Personen müssen jetzt mit entsprechenden Anzeigen und empfindlichen Geldbußen rechnen, wie die Polizei berichtet. Alle Betroffenen wurden anschließend vom Tankstellengelände verwiesen.

Lesen Sie auch: Auto und Zug stoßen in Oy-Mittelberg zusammen

Lesen Sie auch