Tuningszene wächst: Memmingen ist einer der Schwerpunkte der Region

Immer wieder gibt es in Memmingen Treffen der Tuningszene. Die Polizei hat die aufgemotzten Autos im Blick und muss in einigen Fällen einschreiten.

06.05.2022 | Stand: 06:19 Uhr

Memmingen ist zu einem der Schwerpunkte der Tunerszene in der Region geworden. Und es sehe so aus, als würde die Szene wachsen, sagt Manfred Guggenmos. Er ist Leiter des Bereichs Verkehr der Polizeiinspektion Memmingen. Dass sich 500 Personen mit knapp 200 Autos treffen, wie es am Samstag, 23. April, der Fall war, habe es etwa im vergangenen Jahr nicht gegeben. Ein einmaliges Treffen sei das aber nicht gewesen. Wenn das Wetter an Wochenenden gut sei, gebe es immer wieder solche Zusammenkünfte von Fans aufgemotzter Autos. Weil Memmingen an zwei Autobahnen liegt, kämen Fahrer aus dem gesamten Allgäu, aus Ravensburg, Österreich, der Schweiz.

