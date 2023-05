Turngruppen-Team des TV Memmingen mit der Traumnote 30,0 auf Platz eins

Die Gruppe des TV Memmingen gewinnt beim Landesturnfest in Regensburg in überlegener Manier.

08.05.2023 | Stand: 14:16 Uhr

Mit zahlreichen Top-Platzierungen sind die Allgäuer Turnerinnen und Mehrkämpfer vom Landesturnfest in Regensburg zurückgekehrt. Für das Top-Ergebnis sorgte das Erwachsenen-Team des TV Memmingen (TVM). Beim Turngruppen-Wettkampf siegte der TVM mit der Traumnote von 30,0 Punkten, vor dem TSV Dietmannsried und dem TV Augsburg (beide 29,7).

Die Mannschaft des Turnvereins Memmingen startete mit Nikola Gebhart, Jenny Goger, Tanja Greiling, Felix Groß, Kim Hanke, Verena Mayer, Jana Maucher, Anna Nürnberger, Gregor Schneider, Raphael Schupp und Marlene Wehr im Turngruppen-Wettstreit (TGW) beim Bayerischen Landesturnfest in Regensburg also ausgesprochen erfolgreich in ihr Wettkampfjahr.

Die Gruppe aus Memmingen startet hoch motiviert

Nach einer durchwachsenen Wettkampfvorbereitung, geprägt durch einige Verletzungen und krankheitsbedingte Ausfälle, hatte das TVM-Team als amtierender Bayerischer Pokalsieger zwar die Ambitionen auf eine Titelverteidigung zunächst etwas heruntergeschraubt. Nichtsdestotrotz startete die Gruppe hoch motiviert und konzentriert in ihren Mehrkampf, um eventuell doch den Sprung aufs Siegerpodest anzustreben. So ließ sich die Mannschaft auch durch die schwierigen Verhältnisse auf einer durch tagelangen Dauerregen nassen und rutschigen Tartanbahn nicht beirren und schaffte mit einer Bestzeit in der 6x75-Meter-Laufstaffel für einen Wettkampfauftakt nach Maß.

Bei ihrer Boden-Kür zeigen die Memminger starke Nerven

Nachdem sie die Zielzeit um drei hundertstel Sekunden unterboten hatte, stand nach der ersten Disziplin die Höchstpunktzahl von 10,0 Punkten zu Buche. Knapp 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie eine nach drei Jahren Corona-Pause überaus stattliche Zuschauerkulisse sorgten anschließend in der Turnhalle für Gänsehaut-Atmosphäre. Bei ihrer anspruchsvollen Boden-Kasten-Kür zeigte die Memminger Mannschaft starke Nerven und beeindruckte durch eine fehlerfreie und sehr synchrone Darbietung. Das Kampfgericht belohnte die Turnübung anschließend übereinstimmend mit der viel umjubelten Tageshöchstwertung von 10,0 Punkten.

Zum Abschluss folgte im Hallenbad der Universität Regensburg bei tropischen Temperaturen und ohrenbetäubendem Lärm der anfeuernden Sportlerinnen und Sportler das Schwimmen als Abschlussdisziplin des Mehrkampfes. Auch hier zeigten sich die TVM-Aktiven unbeirrt und dominierten mit ihrer 6x50-Meter-Freistilstaffel und weiteren 10,0 Punkten eindeutig die Konkurrenz. Dadurch wurde der Vorjahreserfolg mit der Maximalpunktzahl von 30,0 Punkten überzeugend und eindrucksvoll wiederholt.

Im Juli tritt die Gruppe des TV Memmingen bei der "Deutschen" in Berlin an

Damit starten die TGW-Turnerinnen und -turner des TV Memmingen nun selbstbewusst in die Vorbereitung auf die Anfang Juli stattfindenden Deutschen Titelkämpfe der Gruppenturner in Berlin. (mit ag)