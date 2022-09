81-Jähriger landet mit Truck in Grube und wird eingeklemmt

In Tussenhausen ist ein 81-jähriger Landwirt mit einem Truck in eine Grube gestürzt und eingeklemmt worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Ein 81-Jähriger ist am Freitagmorgen in Tussenhausen bei Arbeiten mit einem sogenannnten Hoftruck in eine offene Grube gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde beim Sturz zwischen Truck und Grubenwand eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand nach ersten Einschätzungen der Polizei nur ein leichter Schaden.

