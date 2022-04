TV Bad Grönenbach steigt in die Landesliga auf

Den Volleyballerinnen des TV Bad Grönenbach gelingt mit zwei Siegen am letzten Spieltag der Aufstieg.

16.04.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Jubel bei den Volleyballerinnen des TV Bad Grönenbach. Mit jeweils einem Sieg gegen den VfR Jettingen und dem VSC Donauwörth am letzten Spieltag gelang dem Team der Aufstieg in die Landesliga. Zunächst ging es in eigener Halle gegen Jettingen. In der stark aufgestellten Mannschaft mit zwölf Spielerinnen und Trainerin Sibylle Schellenberg herrschte von Anfang an gute Stimmung. Somit ging der erste Satz mit Leichtigkeit und Spaß an die Gastgeberinnen des TV Bad Grönenbach (25:12).

Druck macht sich im zweiten Satz bei Bad Grönenbach bemerkbar

Die Aufregung und der Druck wegen eines möglichen Aufstiegs machte sich jedoch im zweiten Satz des Spiels bemerkbar. Mit der Zeit schlichen sich immer mehr Eigenfehler in Annahme und Abwehr ein, und der VfR Jettingen konnte den Satz knapp mit 25:22 für sich entscheiden.

Mit starken Aufschlägen, präzisen Angriffen und der passenden Abstimmung auf dem Spielfeld gelang es den Grönenbacher Damen in Satz drei, ihr Können wieder unter Beweis zu stellen. Der große Punkteabstand zu den Gästen ermöglichte es der Trainerin, alle Spielerinnen einzusetzen. Die Mannschaft holte sich den Satz mit 25:13. Auch der letzte Satz fiel der Heimmannschaft zunehmend leichter und es kamen viele schöne Ballwechsel zustande. Trotz einiger platzierter Bälle der Gäste ließen sich die Grönenbacherinnen nicht aus der Ruhe bringen und vertrauten auf ihre eigenen Stärken – mit Erfolg (25:16). Die vorletzte Etappe im Kampf um den Aufstieg im indirekten Duell mit dem Zweitplatzierten TSV Friedberg war geschafft.

Entscheidender Sieg gegen Donauwörth

Lesen Sie auch

Volleyball in der Landesliga Warum bei Obergünzburgs Volleyballerinnen ein Wort völlig tabu ist

Den letzten Sieg der Saison holten sich die Damen des TV Bad Grönenbach einen Tag später ausgerechnet in Friedberg. Die Unterallgäuerinnen waren dem Tabellensechsten VSC Donauwörth von Anfang an überlegen und konnten den ersten Satz schnell mit 25:15 für sich entscheiden. Doch auch die Donauwörther Damen waren in guter Form. Wie am Vortag kam ein schönes Spiel zustande, bei dem beiden Mannschaften gute Angriffe glückten. Die starke Abwehr auf Grönenbacher Seite machte sich mit einigen erfolgreichen Rettungsversuchen jedoch bezahlt. Der zweite Satz ging mit 25:16 an den TV Bad Grönenbach. Mit der Hoffnung auf einen schönen letzten Satz gingen beide Mannschaften zurück aufs Spielfeld. Ähnlich wie zuvor boten beide Seiten starke Bälle, bis sich eine Spielerin des VSC Donauwörth nach einem Angriff bei der Landung so schwer am Knie verletzte, dass das Spiel für einen kurzen Moment unterbrochen werden musste. Etwas geschwächt spielten die Gastgeberinnen weiter und die Damen des TV Bad Grönenbach kamen dem Aufstieg Punkt für Punkt näher.

Drei Matchbälle verspielt

Zwar verspielten sie gleich drei Matchbälle. Das Team nahm es aber mit Humor. Carolin Schlauch machte zum Schluss den entscheidenden Netzroller-Angriff, der den Damen den Aufstieg in die Landesliga sicherte. Mit riesiger Freude feierten die Volleyballerinnen die erfolgreiche Saison in der Bezirksliga und blicken mit strahlenden Gesichtern der nächsten entgegen – diesmal in der Landesliga