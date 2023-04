Stammzellentypisierung beim FC Bad Wörishofen soll krebskrankes Kind retten

Am Karsamstag treten die beiden Mannschaften des FCW gegen den SV Salamander und den TSV Markt Wald an. Parallel dazu findet eine Typisierungsaktion statt.

04.04.2023 | Stand: 07:12 Uhr

Leukämie oder Blutkrebs ist eine schreckliche Krankheit, die noch immer viele Menschen das Leben kostet. Entgegenwirken kann man dem inzwischen häufig durch eine Stammzellen-Knochenmarkspende. Allerdings dauert es oft viel zu lange, bis ein passender Spender gefunden ist. Die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspende-Organisation, bemüht sich deshalb seit Jahren, dass möglichst viele Menschen in eine Datei aufgenommen werden, die vielleicht als Spender infrage kommen. Je mehr Menschen registriert sind, desto größer ist die Chance der Betroffenen.

Aus gegebenem Anlass hat sich nun der FC Bad Wörishofen entschlossen, die DKMS mit einer bemerkenswerten Aktion zu unterstützen. Der Verein hat zuletzt schon bewiesen, dass er sich nicht nur im sportlichen Bereich mit seiner jungen Mannschaft positiv entwickelt hat, sondern dass er sich auch im sozialen Bereich mehr engagiert. Dies war zuletzt bereits durch eine Blutspende-Aktion unter Beweis gestellt worden. Der gegebene Anlass zu dieser Aktion ist ein Kind, das an Blutkrebs erkrankt ist und auf einen Knochenmark-Spender wartet. Es ist das Kind eines Bekannten von einem Spieler des FC Bad Wörishofen.

Typisierungsaktion am Sportstadion in Bad Wörishofen am Karsamstag

Wenn am kommenden Karamstag die beiden Mannschaften des FCW gegen den SV SalamanderTürkheim, bzw. gegen den TSV Markt Wald antreten, findet dazu parallel von 13.30 bis 17 Uhr am Sportstadion am Stadionring 1 eine Typisierungsaktion statt. Dies erfolgt für die Teilnehmer auf eigentlich denkbar einfache Weise. Es genügen drei kleine Abstriche mit einem Wattestäbchen auf der Innenseite der Wange, also einfacher und angenehmer als beim Corona-Test in der Nase.

Ob der Registrierte dann überhaupt als Knochenmarkspender eines Tages infrage kommt, erfährt er nur, wenn seine Registrierung einem Kranken helfen könnte. Auch die dann erfolgende Transplantation seines Knochenmarkes beinhaltet minimales Risiko, wie von Fachärzteseite bestätigt wird. Nach einer Bestätigungstypisierung würde zuerst ein Fragebogen ausgefüllt, ehe eine ausführliche medizinische Untersuchung sowie diverse Bluttests erfolgen würden.

"Gemeinsam mit dem FC Bad Wörishofen gegen den Blutkrebs"

Doch allein die Aussicht, einem Menschen das Leben retten zu können, sollte Ansporn sein, wenigstens diese einfache Typisierung durchführen zu lassen, wenn sich die Gelegenheit, wie hier, dazu bietet. Bei der Aktion am Samstag, die unter dem Motto "Gemeinsam mit dem FC Bad Wörishofen gegen den Blutkrebs" steht, sind nicht nur die Aktiven und Zuschauer der beiden Spiele angesprochen, sondern es kann jeder vorbeikommen und sich registrieren lassen.

Die drei Stäbchen mit dem Abstrich aus dem Mund reichen aus, um in die DKMS-Datei aufgenommen zu werden. Typisieren lassen können sich alle Personen zwischen 17 und 55 Jahren und wenn sie an keiner schweren Krankheit leiden. Es wäre auch aus Sicht des Vereines schön, wenn das Vorhaben im Sinne der Kranken breite Unterstützung, auch von außerhalb, erführe.

