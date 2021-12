TV-Prunksitzung "Schwaben weissblau" kehrt doch nicht nach Memmingen zurück

Der Bayerische Rundfunk zeichnet die Sendung „Schwaben weissblau, hurra und helau“ nun doch wieder nicht in der Memminger Stadthalle auf. Die Gründe.

07.12.2021 | Stand: 16:12 Uhr

Corona hat nun auch dem Bayerischen Rundfunk bei seinen Planungen für den beliebten TV-Fasching „Schwaben weissblau, hurra und helau“ einen Strich durch die Rechnung gemacht: Das närrische Treiben, bei dem traditionell viele Lokalmatadoren auf der Bühne stehen, sollte eigentlich im Februar 2022 eigentlich „heimkehren“ in die Memminger Stadthalle. Stattdessen ist der BR aufgrund der Pandemie-Entwicklung gezwungen, die Sendung nach dem coronabedingten „Auswärtsspiel“ in München 2021 erneut im BR-Studio in Unterföhring aufzuzeichnen.

"Schwaben weissblau" erneut ohne Publikum, dafür mit strengen Hygiene-Regeln

Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, könne die Sendung nicht in der gewohnten Form am 3. und 4. Februar mit Publikum produziert werden, teilt der BR mit: Stattdessen geschieht dies – in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband – wiederum in Unterföhring: ohne Publikum und unter strengen Hygiene-Bedingungen.

Hoffen auf eine Rückkehr nach Memmingen im Jahr 2023

Dieser Schritt sei den Verantwortlichen nicht leichtgefallen, da die Planung schon weit fortgeschritten war, heißt es seitens des BR weiter. Alle Mitwirkenden hätten bereits mit Hochdruck und großer Vorfreude auf die Veranstaltung in Memmingen hingearbeitet. Alle Beteiligten hofften aber, 2023 wieder in Memmingen zu Gast sein zu dürfen. Wie genau „Schwaben weissblau, hurra und helau“ 2022 aussehen wird, ist derzeit noch offen. Sobald die redaktionellen Planungen dazu abgeschlossen sind, soll Näheres mitgeteilt werden.