Der Bayerische Rundfunk plant, die Sendung „Schwaben weissblau, hurra und helau“ wieder in der Stadthalle aufzuzeichnen. Wann der Vorverkauf starten soll.

11.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Wegen Corona gab es in der vergangenen Saison ein Auswärtsspiel ohne Publikum in den Sender-Studios in Unterföhring – diesmal kehrt der Bayerische Rundfunk (BR) zurück: Auf Nachfrage teilt Pressesprecherin Wibke Heise mit, dass nach derzeitiger Planung die Faschingssendung „Schwaben weissblau, hurra und helau“ wieder in der Memminger Stadthalle aufgezeichnet werden soll.