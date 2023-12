Überfall in Memmingen - Opfer verfolgt Dieb durch die Stadt

Am Montag rauben zwei Männer in Memmingen einem 26-Jährigen den Geldbeutel. Ein Passant kommt zu Hilfe - das Opfer nimmt die Verfolgung auf.

06.12.2023 | Stand: 15:04 Uhr

Polizeieinsatz am Montag in Memmingen: Gegen 22 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann im Bereich der Ottobeurer Gasse in Memmingen von zwei anfangs unbekannten Männern beraubt, teilt die Polizei mit.

Das Opfer hatte wenige Minuten vor der Tat an einem Geldautomaten in der Lindentorstraße Bargeld abgehoben, als er von zwei Männern attackiert wurde. Sie rissen ihm den Geldbeutel aus der Hand und flüchteten in Richtung Reichshainpark.

Überfall in Memmingen: Passant kommt zu Hilfe

Das Opfer jedoch bat einen 23-Jährigen um Hilfe, der gemeinsam mit dem Geschädigten die Täter zu Fuß verfolgte. Einen der mutmaßlichen Täter überwältigten die beiden im Bereich Bahnhofstraße, so die Polizei. Eine Streife nahm den anderen Mann nahe der Webergasse fest.

Wegen der Schwere des Deliktes werden die weiteren Ermittlungen von der Kripo Memmingen geführt. Die beiden Tatverdächtigen - 35 und 40 Jahre alt - sind jetzt in zwei verschieden bayerische Haftanstalten in Untersuchungshaft.

