Überraschender Wechsel im Memminger Osten: Was die Stadt dazu sagt

Bei der Sozialen Stadt Ost in Memmingen folgt Magali Bassolet als Quartiersmanagerin auf Katrina Dibah-Lavorante an. Wie sich die Stadt zu dem Wechsel äußert.

06.02.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Im Stadtteilbüro am Baltenplatz 1 im Memminger Osten hat es einen Wechsel gegeben: Magali Bassolet hat die Aufgaben der Quartiersmanagerin von Katrina Dibah-Lavorante übernommen. Bassolet begleitet von nun an das Programm Soziale Stadt, das sich über einen Zeitraum von 15 Jahren erstreckt und bis zum Jahr 2032 angelegt ist.

Ansprechpartnerin im Osten von Memmingen wechselt: Stadt äußert sich wortkarg

Zum Wechsel inmitten des laufenden Programms will sich die Stadt auf Nachfrage nicht näher äußern. Zur Begründung heißt es: „Wir bitten um Verständnis, dass wir zu Personalangelegenheiten und somit auch zum Stellenwechsel keine Auskünfte erteilen dürfen.“ Auf die Frage hin, ob Dibah-Lavorante nicht länger für die Aufgabe bereitstand und wohin sie wechselt, heißt es seitens der städtischen Pressestelle nur: „Ihre persönlichen Pläne sind uns nicht bekannt.“

Quartiersmanagerin für den Memminger Osten stellt sich am 2. März vor

Beim Programm Soziale Stadt liegt die Projektleitung nach Auskunft der städtischen Pressestelle seit Beginn in den Händen von Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamts. Das Quartiersmanagement ist eine von insgesamt 86 Maßnahmen, die der Memminger Stadtrat beschlossen hat. Seit 16. Januar ist nun Magali Bassolet die neue Quartiersmanagerin.

In den kommenden Wochen wird sie laut Auskunft der Stadt mit den Ehrenamtlichen Kontakt aufnehmen, die sich im Stadtteil engagieren. Zusammen mit ihnen wird es demnach Ziel sein, bestehende Projekte sowie Aktionen fortzuführen und zudem „neue Impulse in die Soziale Stadt Ost einzubringen“. Eine Vorstellung der Quartiersmanagerin soll es am 2. März um 19 Uhr in der Aula der Lindenschule geben.

Wie es um aktuelle laufende Projekte bei der Sozialen Stadt Ost steht

Dabei erfahren die Bürgerinnen und Bürger laut Ankündigung zudem, wie es derzeit um laufende Projekte steht. Zu einigen, die sich in Planung oder Bau befinden, teilt die Stadt Folgendes mit:

Bike- und Skatepark: Eine europaweite Ausschreibung für weitere Planungsleistungen ist abgeschlossen. Den Zuschlag erhielt ein Büro in Kempten. Im Frühjahr oder Sommer sei vorgesehen, nochmals die Bürger in das Vorhaben einzubeziehen.

Bürger- und Familienhaus: Der Bau des Quartierstreffs am Kreisverkehr an der Münchner Straße liegt auf Eis. Derzeit ist unklar, ob der Eigentümer eines der betreffenden Grundstücke bei dem Projekt weiterhin als Partner mit im Boot ist.

Im Osten der Stadt gibt es einige laufende Bauprojekte: Die Umgestaltung des Schießstattdreiecks zu einem Park geht 2023 weiter. Bild: Verena Kaulfersch