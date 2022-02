„Das wäre eine Katastrophe für ganz Europa“ - Wie zwei Memminger den Ukraine-Konflikt sehen

Wird es im Ukraine-Konflikt zu einem Krieg mit Russland kommen? Um eine Einschätzung haben wir zwei Memminger gebeten, die die Ukraine gut kennen.

10.02.2022 | Stand: 16:36 Uhr

„Fassungslos. Wirklich fassungslos.“ So kommentiert Viktor Weiler aus Memmingen das, was derzeit zwischen Russland und der Ukraine geschieht. Er wohnt in Memmingen, hat aber starke Verbindungen in die Ukraine und sehr gute Freunde dort. Der 54-Jährige klingt bedrückt, als wir mit ihm am Telefon über den Konflikt sprechen. Wenn es zu einem Krieg kommt, wäre das eine Katastrophe nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa mit vielen Toten und Flüchtlingen, sagt er. Und die Gefahr, dass eine militärische Auseinandersetzung einen Konflikt mit enormen Ausmaßen erreichen kann, bestehe durchaus.

Kontakt in die Ukraine hat Viktor Weiler seit 30 Jahren. Er kam durch seinen Arbeitgeber, das Memminger Unternehmen Pfeifer, zustande. Der damalige Geschäftsführer Hermann Pfeifer engagierte sich vor allem sozial dort. Und er bemühte sich zusammen mit der Stadt auch um eine Partnerschaft zwischen Memmingen und der nord-ukrainischen Stadt Tschernihiw. Die Städtepartnerschaft besteht mittlerweile seit vielen Jahren.

Alle paar Wochen telefoniert Weiler mit Freunden in der Ukraine. Das Thema des Konflikts habe dort höchste Brisanz. Alle seien der gleichen Meinung: „Einen Krieg will keiner.“ Viele Ukrainer seien zwar patriotisch. Wenn es zu einem Krieg komme, seien viele bereit, ihr Land mit einer Waffe in der Hand zu verteidigen. Doch eine friedliche Lösung wäre den meisten am liebsten. Selbst die vielen in der Ukraine lebenden Russen wollten keine militärische Auseinandersetzung.

„Ich habe keine Angst.“ Raisa Schmidberger kommt aus der Ukraine, genauer: aus der Memminger Partnerstadt Tschernihiw. Seit 27 Jahren lebt die 65-Jährige nun in Memmingen, betreibt hier das Tanztheater Orchidee. Ihren Mann, der aus Memmingen kommt, hatte sie während eines Gastbesuches zwischen den beiden Partnerstädten kennengelernt. Den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gebe es schon seit acht Jahren, solange schon sei immer wieder von der Gefahr eines großen Krieges die Rede. Doch ausgebrochen sei er noch nicht. Dafür habe die Ukraine in dieser Zeit eine Armee aufgebaut, die Russland etwas entgegenzusetzen habe. Sie glaube also nicht, dass Russland in die Ukraine einmarschiert und einen Krieg beginnt.

Lesen Sie auch: Ukraine-Konflikt - Kritik an Manöver von Belarus und Russland

Lesen Sie auch

Ukraine-Konflikt Worum geht es eigentlich im Ukraine-Konflikt?

Auch ihre Freunde und Bekannten, die in Tschernihiw leben, nur etwa 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, hätten keine Angst. Die seien viel ruhiger und gelassener als beispielsweise die Menschen in Deutschland. Vermutlich habe das mit den unterschiedlichen Mentalitäten zu tun. Auch mit Corona werde in der Ukraine lockerer umgegangen als in Deutschland.

Aus ihrer Sicht sprechen weitere Aspekte gegen einen Krieg: Zum einen müsse die russische Seite betrachtet werden: „Die normalen Menschen dort wollen auch keinen Krieg, wollen auch nicht ihre Söhne und Männer verlieren.“ Zudem glaubt sie, dass der Aufmarsch der russischen Armee an der ukrainischen Grenze nur eine Drohgebärde von Russlands Präsident Wladimir Putin sei. Er wolle so seine Forderungen durchsetzen, etwa die, dass sich die Nato nicht noch weiter Richtung Osten ausweitet. Um das durchsetzen zu können, fahre er schwere Geschütze auf. Um das durchsetzen zu können, fahre er schwere Geschütze auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Scholz spricht hinter den Kulissen Klartext zu Nord Stream 2

Dennoch findet es Raisa Schmidberger nicht gut, dass Deutschland keine Waffen an die Ukraine liefert. Falls es doch zu einem Kriegen kommen sollte, würden diese Waffen benötigt. Doch bis jetzt geht sie davon aus, dass der Konflikt auf diplomatische Weise gelöst werden wird.

Dass Deutschland keine Waffen an die Ukraine liefert, findet Viktor Weiler richtig. Denn das könne Russland provozieren. Außerdem: Je weniger Waffen es gebe, desto geringer sei die Wahrscheinlichkeit, dass eine losgehe. Und schon ein versehentlich abgegebener Schuss könne einen größeren Konflikt auslösen.

Obwohl er sich sorgt, sei er doch zu 99 Prozent davon überzeugt, dass es nicht zu einem Krieg kommt, sagt Viktor Weiler. Alle hofften darauf, dass Ukraine, Russland, Europa und die USA eine Einigung finden, mit der jeder leben kann und der Friede gewahrt bleibt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".