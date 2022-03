Wie ist der Alltag im Krieg und unter Beschuss? Ein Tagebuch aus Tschernihiw

Sie lebt mitten im Kriegsgebiet, in Memmingens ukrainischer Partnerstadt Tschernihiw: Tetiana Kuzyk berichtet für uns, wie ihr Alltag unter Beschuss aussieht.

17.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Um halb vier am Morgen fing eine meiner Katzen an, mit den Krallen am Bett zu kratzen und weckte mich. Ich horchte hin: Getöse eines Flugzeugs, anschließend Explosionen. Ich sprang auf, ergriff die Decke, die Katzen - und ab in den Flur.“ Wie ist es, als Europäer plötzlich mitten im Krieg zu sein? Darüber wird für uns in den kommenden Wochen eine Frau aus Tschernihiw schreiben, Memmingens Partnerstadt im Norden der Ukraine. Die Stadt ist von der russischen Armee eingekesselt und wird beschossen, niemand kann sie verlassen. Mittendrin lebt Tetiana Kuzyk, 45, selbstständige Künstlerin.

Es kann passieren, dass ihre Nachrichten an unsere Redaktion mit Verzögerung ankommen. Denn nicht immer hat sie Strom und Internetempfang. Und so starten wir diese Serie mit Tag 15 und 16 des Krieges, die am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. März waren.

Die Texte von Tetiana Kuzyk werden für uns übersetzt von Olena Brandes. Sie stammt gebürtig auch aus der Ukraine, studiert derzeit in Göttingen, Niedersachsen, und ist die Tochter einer guten Freundin von Tetiana Kuzyk: Tetyana Brandes. Die beiden Frauen kennen sich von früher: Beide haben zehn Jahre bei der Zeitung Gart in Tschernihiw zusammengearbeitet.

Bis zu Kriegsbeginn am 24. Februar ging Tetiana Kuzyk verschiedenen Aufgaben nach: „Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf Glasmalerei, ich bemale Geschirr nach Auftrag und verkaufe es auch weltweit im Internet über die Plattform Etsy. Zudem biete ich Workshops zu diesem Thema an. Vor kurzem ließ ich mich zur psychologischen Beraterin nach der Methode der Positiven Psychotherapie von Peseschkian ausbilden, einer Art der Tiefenpsychologie. Als ich zu beraten anfing, brach der Krieg diese Tätigkeit ab.“

Die 45-Jährige lebte bis Kriegsbeginn mit ihren beiden Katzen allein in einer Wohnung, ging gern spazieren, tanzte mit Leidenschaft Zumba. Nun aber ist sie zu ihrer 76-jährigen Mutter gezogen, um ihr durch die Kriegszeiten zu helfen. Auch ihr Bruder lebt in Tschernihiw, er ist verheiratet und hat zwei Kinder, die schon erwachsen sind. „Sie alle übernachten schon seit zwei Wochen in Luftschutzkellern, nachdem nahe ihres Hauses Geschosse eingeschlagen sind.“

Tagebuch aus dem Ukraine-Krieg, Teil 1: Tag 15 und 16.

„Eine neue Erfahrung: den dritten Tag ohne Heizung, den zweiten ohne Wasser, Elektrizität und Internet. Am Donnerstag ging ich unter dem Geräusch von donnerndem Artilleriefeuer in meine Wohnung. Ich fixierte die Fensterscheiben mit Klebeband in der Hoffnung, dass sie so Druckwellen von Bombeneinschlägen besser standhalten. Dann packte ich eine Wolldecke, Jacke, Streichhölzer und einen Zeichenblock mit schwarzem Papier ein, der Situation entsprechend.

Wieder zurück bei meiner Mutter. Es gab keinen Strom und auch keine Telefonverbindung. Aus Angst, dass es bald auch kein Gas mehr geben wird, eilte ich in die Küche, um vorzukochen – trotz enormer Müdigkeit, ich konnte meine Arme kaum noch heben. Dennoch kochte ich bei Kerzenlicht Suppe, dünstete Gemüse, backte Pfannkuchen. Wie zu erwarten, verbrannte die Hälfte. Ich trank mit Mama Tee und wir sangen ukrainische Lieder. Anschließend legten wir Karten. Das hilft gerade erstaunlich gut: Dadurch kann ich analysieren, welche Bedeutung die ganze Situation des Krieges für mich hat. Diesen Tagebucheintrag musste ich auf Papier schreiben, denn für den Laptop gab es keinen Strom. Aber es half mir, einzuschlafen.

Um halb vier am Morgen fing eine meiner Katzen an, mit den Krallen am Bett zu kratzen und weckte mich. Ich horchte hin: Getöse eines Flugzeugs, anschließend Explosionen. Ich sprang auf, ergriff die Decke, die Katzen - und ab in den Flur. Mehr Flieger kamen nicht. Aber einschlafen konnte ich auch nicht mehr. So begann der 16. Tag des Krieges. Im Ganzen verlief er gut. Weil es noch immer keine Telefonverbindung gab, gingen die Leute einander besuchen. Zuerst kam die Mutter meines Patenkindes mit dem Fahrrad. Wir legten Karten und stärkten uns gegenseitig den Kampfgeist. Als sie die Karte zog „Wenn du müde von der endlosen Selbstanalyse bist, ruf mich an – wir tanzen“, sagte ich: verstanden. Wir begannen zu tanzen, sogar etwas Schnelles, mit den Hausschuhen munter auf den Boden trommelnd, und trieben uns den Stress aus den Körpern. Wenig später ging ich mit einer Freundin los, um Wasser zu suchen. Wir fanden keines. Wenigstens machten wir so einen Spaziergang. Später kamen mein Bruder und seine Familie. Wir tranken Tee, aßen Süßigkeiten. Er brachte uns Buchweizen mit. Und über seinen Telegram-Kanal erfuhren wir einige lokale Nachrichten.“