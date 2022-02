„Putin ist alles Menschliche egal“

Mit einer Mischung aus Furcht, Unverständnis und Ratlosigkeit blicken viele Menschen auf den Ukraine-Konflikt. Eine Umfrage in Memmingen.

27.02.2022 | Stand: 15:26 Uhr

Auch in Memmingen blickt man mit einer Mischung aus Furcht, Unverständnis und Ratlosigkeit – aber auch mit Hoffnung auf eine friedliche Lösung – auf die derzeitigen Ereignisse, die sich zwischen Russland und der Ukraine abspielen. „Ich habe großes Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine. Die Bilder des Krieges bewegen mich sehr. Die Dimension der Auseinandersetzung ist für die zivile Bevölkerung nicht abschätzbar“, sagt Simone Bach, die als evangelische Pfarrerin der Versöhnungskirche im Memminger Westen diesen Krieg in erster Linie als eine humanitäre Katastrophe betrachtet.

„ Wladimir Putin ist, so wie es aussieht, alles Menschliche egal. Für ihn zählt alleine die Macht, das ist sein Beweggrund, der er die Entnazifizierung der Ukraine vorgeschoben hat. Am Bild der Nazi-Ukraine schraubt Putin ja schon seit Jahren. Jahrelang unterdrückt der Aggressor auch schon sein eigenes Volk“, sagt die 77-jährige Hannelore Schröferl. Die Europäische Union habe schon vor der Invasion mit Sanktionen gegen Russland reagiert. „An Stelle der EU würde ich viel mehr Sanktionen gegen Russland verhängen“, sagt Hannelore Schröferl entschlossen.

Auf die Frage, wie Deutschland und auch die anderen westlichen Länder auf die Lage reagieren sollten, zeigen sich die befragten Passanten unsicher. Andreas Rickerl, Pfarrer im Schuldienst und Ehemann von Simone Bach, verweist hierbei auf die europäische Diplomatie. „Andere Denkbahnen gab es auch in Russlands Geschichte bereits, wie bei der deutschen Einheit, welche damals die Ära des Kalten Krieges und den Ost-West-Konflikt beendeten“, so Rickerl. „Ich erinnere hierbei an die friedliche Zusammenführung durch den damaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow“, wie Rickerl seine Gedanken weiter ausführt. Und: „Deutschland muss sich in erster Linie in Zukunft unabhängiger von der Energie aus Russland machen.“

Krieg ist für Hilal Öztürk ein großes Wort: „Der europäische Krieg macht mir schon Angst. Eigentlich müsste man der Ukraine helfen, da es gegenüber Russland das schwächere Land ist.“ Ein Problem sieht sie in der Informationsflut und darin, wie unterschiedlich die Lage in einzelnen Ländern dargestellt wird, sagt die 18-Jährige.

„In den vergangenen zwei Jahren ist viel passiert, vor allem viel Unerwartetes wie Corona – und jetzt auch noch der Krieg mitten in Europa. Typen wie Putin gab es in der Geschichte ja schon einige: Männer, die nach der ganz großen Macht greifen wollen, ohne Rücksicht auf Verluste“, resümiert die 67-jährige Heidi Pilz die Lage aus Corona-Pandemie und dem Ausnahmezustand in der Ukraine.

Wird Putin nukleare Waffen einsetzen? Und warum ließ er das havarierte ukrainische Atomkraftwerk in Tschernobyl einnehmen? Auch diese Fragen stellen sich die Passanten, mit denen wir im Memminger Westen gesprochen haben. Und sie stimmen sie nachdenklich.