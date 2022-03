Zwei Schwestern auf der Flucht: Angst trotz Sicherheit in Memmingen

Vor wenigen Tagen noch schwebten sie in Lebensgefahr, jetzt sind sie in Memmingen und in Sicherheit: Zwei Schwestern aus der Ukraine beschreiben ihre Flucht.

Noch vor wenigen Tagen saßen sie in einem Keller in Odessa, Süd-Ukraine, hörten, wie über ihnen Kampfflugzeuge den Himmel durchschnitten. Hatten Angst, dass das Gebäude über ihnen von einer Bombe getroffen wird, sie begräbt. Dann wagten sie die Flucht Richtung Westen – auch hier ihr ständiger Begleiter: die Angst. Etwa, als der Zug nachts anhielt, die Lichter ausgingen, dann eine Sirene aufheulte. Wenig später ein Feuerschein am Horizont. Irgendwo waren Bomben eingeschlagen.

Als Tatjana und Olga Dyrdina davon erzählen, sitzen sie in Sicherheit, in der Wohnung von Raisa Schmidberger in Memmingen. Die 65-Jährige kommt aus der Ukraine, lebt seit 27 Jahren im Allgäu, und hat die jungen Frauen aufgenommen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Tatjana, 21, und Olga, 19, sind Schwestern. Und sie haben noch immer Angst: um ihre Familie, die nahe der von Russen besetzten Krim wohnt.

Auf den ersten Blick ist den Frauen kaum anzumerken, was sie durchgemacht haben. Doch der Horror des Krieges hat sich in ihre Seelen gegraben. Startet am Flughafen Memmingen ein Flieger und dringt das Dröhnen der Turbinen bis nach Amendingen, fahren sie erschrocken zusammen. Kampfflugzeuge? Nein, eine zivile Maschine, die Menschen in den Urlaub bringt. Jaulen vor der Wohnung. Eine Sirene? Nein, der Nachbar hat den Hochdruckreiniger angeworfen.

Wie sind die beiden von Odessa nach Memmingen gekommen? Es begann mit einem Anruf ihrer Mutter. Olga war gerade bei ihrer Schwester zu Besuch, als die Russen ihren Angriff auf die Ukraine starteten. Tatjana studierte bis zum Kriegsausbruch in Odessa Wirtschaftsingenieurwesen. Nach einigen Tagen, als sie wieder einmal Schutz im Keller des Studentenwohnheims suchten, weil russische Kampfjets im Anflug waren, erhielten sie den Anruf ihrer Mutter. Die befahl: Flieht endlich in den Westen, beeilt euch, bevor euch etwas passiert. Also packte jede hastig eine kleine Tasche, dann setzten sie sich in einen überfüllten Zug Richtung Lemberg in der Westukraine, 60 Kilometer vor der Grenze zu Polen. Nach 15 Stunden kamen sie an, wussten aber nicht, wie es weitergehen könnte. Schließlich schlossen sie sich einem Strom von Flüchtlingen an. So gelangten sie zu einem Bus des polnischen Roten Kreuzes, der einige Kilometer in die Ukraine gefahren war, um die Fliehenden herauszuholen. Schließlich schafften es Tatjana und Olga nach Zamość in Polen, einige Kilometer hinter der Grenze. In einer überfüllten Turnhalle ruhten sie sich erst mal aus. Sie waren in Sicherheit.

In dieser Halle, in der kurze Zeit später auch Feuerwehrleute aus Memmingen Menschen abholten, lernten sie eine Familie kennen, die ein Ziel hatte: Memmingen. Freunde aus der Maustadt, genauer: Schwiegertochter und Sohn von Raisa Schmidberger, waren in einem Kleinbus des TV Memmingen bereits auf dem Weg nach Zamość, um die Familie abzuholen. Diese Familie fragte nun die beiden Schwestern, ob sie mitkommen wollen. Es gebe noch zwei freie Plätze. In Memmingen würden Tatjana und Olga auch unterkommen: Das hatte die Familie zuvor mit Raisa Schmidberger und deren Schwiegertochter organisiert. Tatjana, die ältere Schwester, bestimmte: „Wir kommen mit.“

Am Wochenende kamen sie an, dürfen so lange im Gästezimmer von Schmidberger wohnen, wie sie wollen. Sie kannten sich nicht, dennoch wirkt es, als kämen die drei gut miteinander zurecht. Am Montag gingen sie zu dritt in die Stadt, Kleidung kaufen. Denn sie hatten nur wenig dabei. Eines der wichtigsten Utensilien hat Tatjana immer in ihrer Nähe: ihr Smartphone, über das sie Kontakt zu ihren Eltern hält. Sie seien erleichtert, dass ihre Kinder in Sicherheit sind, sagt Raisa Schmidberger. Und die Eltern hätten sich bei ihr bedankt, dass sie sich um ihre Töchter kümmere. Für die 65-Jährige eine Selbstverständlichkeit.