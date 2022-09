„Wir beten für einen warmen Winter“ - Wie es unserer Autorin im ukrainischen Tschernihiw geht

Warum Brotkrümel nicht weggeworfen werden und wie der Ukraine-Krieg ausgehen könnte: Interview mit einer Frau aus Tschernihiw, Memmingens Partnerstadt.

24.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Über den Ukraine-Krieg in Tschernihiw, Partnerstadt von Memmingen, hat sie in den vergangenen Monaten schon oft für uns berichtet - in Form ihrer Tagebuchbeiträge. Jetzt haben wir mit Tetiana Kuzyk (46) über Russlands Angriff gesprochen. Und über Brotkrümel, gefährliches Pilzesuchen im Wald und das Ende des Krieges.

Frau Kuzyk, wie geht es Ihnen derzeit?

Tetiana Kuzyk: Ich fühle mich jetzt besser. Das Leben unter den Bedingungen militärischer Gefahr kann auch zur Routine werden. Die ersten Wochen war ich auf Adrenalin, dann deprimiert, aber jetzt habe ich es geschafft, mein mentales Gleichgewicht mehr oder weniger wiederherzustellen.

Wie geht es den Menschen generell in Tschernihiw?

Kuzyk: Die Einwohner von Tschernihiw sind wütend auf den Feind und begegnen einander gleichzeitig mit mehr Wärme und Unterstützung. Der Gesundheitszustand vieler Menschen, insbesondere der älteren, hat sich verschlechtert. Einigen macht die Zerstörung ihrer Stadt sehr zu schaffen. Viele reagieren nervös auf laute Geräusche. Manchmal sehe ich Menschen an und es scheint, als seien sie um Jahrzehnte gealtert. Gleichzeitig gewöhnen sie sich aber an das Leben unter solchen Bedingungen, viele sind sogar aktiver geworden. Die Menschen haben begriffen, dass sie jetzt leben müssen und wichtige Dinge nicht auf später verschieben dürfen.

Lesen Sie auch

Russische Bevölkerung Wie Putin die Russen in seinen Krieg zwingt

Durch die Angst vor Krieg und Tod haben sie also gelernt, ihr Leben mehr zu schätzen?

Kuzyk: Viele haben ihre Einstellung geändert. Jetzt wissen wir viel mehr zu schätzen, was wir haben. Wenn man Wochen ohne Wasser, Licht, Heizung, Kommunikation und Kanalisation ausharrt, lernt man, diese Zivilisationsleistungen zu genießen. Wir sind uns näher gekommen. Dinge, über die ich mir früher Sorgen gemacht habe, wie Geldmangel, persönliche Beziehungen, nehme ich viel gelassener.

Was hat Sie der Krieg noch gelehrt?

Kuzyk: Der Krieg lehrte uns erneut, Vorräte an Lebensmitteln, Wasser, Seife, Streichhölzern und Kerzen anzulegen. Die jungen Leute wunderten sich früher über die älteren, die nicht mal Brotkrümel wegwarfen. Jetzt verstehen sie es. Viele meiner Freunde kochen wieder Gemüse ein, machen Marmelade, denn wir haben bereits die Erfahrung gemacht, dass wir mit geschlossenen Läden leben müssen und nicht mal Zeit zum Kochen haben, wenn wir im Keller sitzen und Schutz vor Beschuss suchen.

Der Krieg hat uns gelehrt, besser auf unsere Gesundheit zu achten und einen Vorrat an notwendigen Medikamenten zu Hause zu haben. Viele Menschen starben während der Blockade, weil sie nicht rechtzeitig medizinisch versorgt werden konnten oder nicht genügend Medikamente zur ständigen Einnahme hatten – Diabetiker, Asthmatiker, Bluthochdruck- und Krebspatienten. Der Krieg hat uns gelehrt, das Leben, die Familie, Freunde und Nachbarn zu schätzen. Diejenigen, die sich umeinander kümmerten, überlebten.

Wie erging es Ihnen während der Angriffe auf Tschernihiw?

Kuzyk: Jedes Mal, wenn ich Explosionen hörte, hatte ich Angst zu sterben. Dann gewöhnte ich mich ein wenig an den Beschuss, und es war nur noch beängstigend. Besonders entsetzt war ich bei nächtlichen Luftangriffen: Wird ein Wohnhaus getroffen, wird es sofort zerstört oder brennt nieder.

Wie kann man mit permanenter Angst um das Leben, um das Hab und Gut, um die Familie leben?

Kuzyk: Ich kann es nicht als „leben“ bezeichnen. Es ist ein Kampf ums Überleben.

Warum sind Sie nicht ins Ausland geflüchtet?

Kuzyk: Es war schwer, den Sprung ins Ungewisse zu wagen. Außerdem wollte ich meine Mutter nicht zurück lassen. Sie wollte nicht mitgehen.

Tetiana Kuzyk kommt aus Memmingens Partnerstadt Tschernihiw in der Ukraine und berichtet für uns in Tagebuchform vom Krieg.

Haben Sie Angst vor einem erneuten Angriff der russischen Armee? Derzeit konzentriert sich Putin ja eher auf den Osten des Landes.

Kuzyk: Möglicherweise will Putin eine zweite Front eröffnen, um unsere Kräfte im Osten zu schwächen. Die Region Tschernihiw liegt an der Grenze zu Russland, und die Grenze wird jeden Tag beschossen, die Menschen werden von dort evakuiert. Die Russen haben immer noch genug Raketen. Sie können kritische Infrastrukturen beschädigen, dann bestünde die Gefahr, dass wir im Winter ohne Heizung, Licht, Wasser, Gas sind wie bereits im März. Aber wenn Russland jetzt nicht genug geschwächt und die Ukraine nicht gestärkt wird, ist die Option einer zweiten Angriffswelle wahrscheinlich. Solange die Russen Ambitionen haben, das Imperium wiederherzustellen, werden sie in die Gebiete eindringen, die sie als die ihren betrachten. Deshalb hat unsere Regierung einem Waffenstillstand jetzt nicht zugestimmt. Sie weiß: Russland will keinen Frieden, sondern eine Atempause.

Was ist von Tschernihiw übrig geblieben?

Kuzyk: Es gibt Gebiete, die so gut wie nicht betroffen waren, und solche, die schwer getroffen wurden – vor allem das Zentrum und die Außenbezirke. Die meisten Wohngebäude blieben unbeschädigt oder hatten lediglich zerbrochene Fenster. Aber Schulen, Unis, Krankenhäuser und Bibliotheken wurden schwer beschädigt, etwa 60 bis 70 Prozent der Infrastruktur. Einige Unternehmen brannten nieder, die Wirtschaft erlitt schwere Verluste.

Ist auch Ihre Wohnung beschädigt worden?

Kuzyk: Das Haus wurde leicht beschädigt, blieb aber bewohnbar.

Die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Newsblog.

An was mangelt es Ihnen gerade besonders?

Kuzyk: Mir und den Menschen in Tschernihiw fehlt das Gefühl der Sicherheit, fast täglich heulen Sirenen und schlagen Raketen in ukrainische Städte ein. Es fehlt eine Vision, weil viele Menschen weggegangen sind und man nicht weiß, ob sie zurückkehren werden, weil Infrastruktur, viele Unternehmen und Wohnungen beschädigt wurden, die Wirtschaft ist stark geschwächt. Doch auch einfache Dinge fehlen uns: Wir vermissen das Epicenter, ein großes Einkaufszentrum. Es wurde durch Bomben zerstört. Ich vermisse es, in den Wald zu gehen, um Pilze zu sammeln. Viele Wälder sind noch nicht von Minen geräumt.

Haben Sie stabilen Strom, Handy- und Internetempfang?

Kuzyk: Ja, es gibt alles. Es ist noch nicht ganz klar, ob die Heizungen im Winter funktionieren werden. Die Behörden versprechen, dass es so sein wird, aber um Geld zu sparen, kann es in den Wohnungen ein paar Grad kälter sein. Wir beten für einen warmen Winter.

Sind die Preise für Energie und Lebensmittel gestiegen?

Kuzyk: Die Energiepreise werden dank der finanziellen Unterstützung des Westens weiterhin von der Regierung gehalten, da wir sonst nicht in der Lage wären, sie zu bezahlen. Alle anderen Preise sind enorm gestiegen, einige Produkte haben sich verdreifacht. (Lesen Sie auch: Blackout: Wie sicher ist Deutschlands Stromversorgung?)

Wie verdienen Sie derzeit Geld?

Kuzyk: Ich bin freischaffende Künstlerin, habe mich auf Buntglasmalerei auf Geschirr spezialisiert. Manchmal habe ich Workshops veranstaltet. Ich hatte einige Monate Pause, in denen ich nicht arbeiten konnte und von der Sozialhilfe des Staates und der UNO als vorübergehend Vertriebene lebte. Außerdem halfen mir Freunde und Verwandte, ich erhielt humanitäre Hilfe. Jetzt, da ich wieder arbeite, kommen nach und nach Aufträge.

Hat der Krieg bewirkt, dass Sie nun alles Russische ablehnen?

Kuzyk: Zuerst gab es Hass, jetzt gibt es den Wunsch, sich von den Russen als etwas Krankem und Gefährlichem abzugrenzen. Wir unterscheiden uns in unseren Werten und unserer Lebensart. Ich kann aber nicht alle Russen hassen. Ich habe Freunde und Verwandte in Russland, die mich unterstützt haben und sich schämen, was Putin tut. Aber ich hasse diejenigen, die diesen Krieg begonnen haben. Ich hasse die russischen Propagandisten, die mit ihren Lügen ein Monster aus der Ukraine gemacht haben und über Präzisionsschläge auf militärische Ziele logen, während in Tschernihiw Wohnhochhäuser brannten, die von russischen Bomben getroffen worden waren.

Wie wird der Krieg ausgehen?

Kuzyk: Ich möchte an den Sieg der Ukraine glauben. Die Ukrainer sind entschlossen, bis zum Sieg zu kämpfen, denn sie wollen ein freies Leben in ihrem Land. Aber Putin ist ein Verrückter, er kann noch mehr Unheil anrichten, sogar versuchen, Atomwaffen einzusetzen. Jetzt kommt es darauf an, dass die Regierungen Europas und der USA vereint und entschlossen sind, Putin zu verstehen zu geben, dass all seine Kriegsverbrechen nicht ungestraft bleiben und er sich damit nur selbst schadet. Dann besteht die Chance, dass er sich zurückzieht. (Lesen Sie auch: Was ist eine Teilmobilmachung? Das bedeutet Putins Anordnung)