Allgäuer Ukraine-Korrespondent: "Man hat immer Mechanismen, die einem helfen, zu überleben"

Bernhard Clasen kommt aus Niederrieden und arbeitet als Ukraine-Korrespondent. Die meiste Zeit des Jahres lebt er dort und berichtet über den Krieg.

05.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Er ist nah dran an Leid, Angst und Tod. Wie er und andere Menschen einen Krieg aushalten, dazu hat Bernhard Clasen eine Theorie. Der 65-Jährige ist in Niederrieden aufgewachsen und freiberuflicher Ukraine-Korrespondent für die überregionale Tageszeitung taz. Acht bis neun Monate im Jahr ist Clasen, der heute in Mönchengladbach wohnt, in der Ukraine. Als er jetzt seine Familie in Memmingen besucht hat, nahm er sich Zeit, mit uns über seine Arbeit als Journalist im Kriegsgebiet zu sprechen.

Bernhard Clasen, Ukraine-Korrespondent, kommt aus Niederrieden im Unterallgäu. Bild: Andreas Berger

Seine Theorie: In Menschen, die vom Krieg betroffen sind, greife ein Verdrängungsmechanismus, damit sie nicht in ständiger Panik leben müssen. Dieses Phänomen habe er bei sich auch schon bemerkt: „Wenn ich in Deutschland bin und vom Krieg lese, denke ich: Die Ukraine ist ja noch weit. Wenn ich in der Ukraine bin und vom Krieg höre, sage ich: ist ja immer noch weit weg. Wenn ich in Kiew bin und höre, dass geschossen wird, sage ich mir: ist ja immer noch einen Kilometer entfernt. Immer hat man eine Erklärung dafür, warum es noch nicht schlimm ist. Wenn die Einschläge näher kommen, sage ich mir: Gut, ich bin ja nicht getroffen worden. Man hat immer solche Mechanismen, die einem helfen, zu überleben.“ So hätten die Menschen im Kriegsgebiet die Kraft, das durchzustehen. Auch wenn es zermürbend sei.

Erst bei Maidan-Protesten, dann im Ukraine-Krieg

Seit Ende 2013 ist er für die Zeitung in der Ukraine. Damals demonstrierten Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer auf dem Maidan-Platz gegen die eigene Regierung. „Die Demonstrationen in Kiew erscheinen uns in der Redaktion so wichtig, dass wir entschieden haben, dich zu bitten, in die Ukraine zu reisen“, sagte ihm eine Redakteurin am Telefon. Sie kannte Clasen, der bereits Beiträge für die taz und andere Zeitungen geschrieben hatte, studierter Russisch-Dolmetscher ist und als Übersetzer arbeitete. Er wollte schon immer als Journalist arbeiten und sagte zu. Wenig später eskalierte die Situation. Und Clasen war dabei, in der Stadt Donezk. Dort begann 2014 der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Auf ostukrainischem Boden, auf den sich die Kämpfe zuerst beschränkten.

Lesen Sie auch: Front statt Flitterwochen: Wenn junge Paare im Ukraine-Krieg heiraten

Nah an den Menschen in der Ukraine: 80 Euro Rente im Monat

Seitdem schreibt Bernhard Clasen über das Geschehen in der Ukraine. Politische Analysen und Einschätzungen kann er auch liefern. Doch viel lieber schreibt er über die Menschen. Anhand derer Geschichten lasse sich das Schicksal des ganzen Landes erzählen. Weil er mittlerweile auch Ukrainisch spricht, seien die Leute ihm gegenüber offener. Zum Beispiel Nadja, seine Nachbarin, über die er einen Artikel verfasst hat. Die 75-Jährige erhalte 80 Euro Rente im Monat. Eine ihrer beiden Töchter sei gestorben, sie selbst habe schon drei Herzinfarkte gehabt. Damit sie über die Runden kommt, besucht Nadja jeden Sonntag sektenähnliche Freikirchen. Für eine Stunde Beten erhalten Besucher Nudeln und andere Lebensmittel. So lockten solche Kirchen Menschen in ihre Gottesdienste. Nadja lässt sich sonntags in einige Kirchen locken. Die Lebensmittel, die sie dort erhält, verkaufe sie.

Meiste Zeit in der Ukraine - Belastend für seine Frau

Über solche Geschichten den Zustand des Landes zu beschreiben, sei ihm sehr wichtig. Auch wenn der Preis dafür hoch ist. So sieht er seine Frau und seine Familie nur wenige Monate im Jahr. Für seine Frau sei das besonders belastend. Zwar telefoniere er fast täglich mit ihr, doch wisse sie die übrige Zeit nicht, wie es ihm gehe, ob er in Gefahr ist.

Lesen Sie auch: Flucht aus Charkiw nach Füssen: Eine Ukrainerin teilt ihre Geschichte

Allgäuer Ukraine-Koresspondent erlebte Kriegsausbruch

Weil Clasen die meiste Zeit des Jahres in der Ukraine verbringt, um über die Entwicklung zu schreiben, mietete die taz für ihn eine Wohnung am Rande von Kiew. In deren Nähe war er auch, als am 24. Februar 2022 der russische Angriffskrieg auf das gesamte Land begann. Es war 6 Uhr, er drehte gerade auf dem benachbarten Sportplatz ein paar Runden. „Auf einmal fliegt etwas über mich drüber. Ich habe nicht mal Angst gehabt, weil ich nicht wusste, was es ist.“ Dann kamen ihm Frauen entgegengerannt. Eine rief: „Der Krieg hat begonnen.“ Dann hörte er das Donnern. Seine Frau rief ihn an, wollte, dass er nach Hause kommt. Auch die Redaktion bat ihn darum. „Auf der einen Seite wollte ich in Sicherheit sein.“ Auf der anderen fühlte er sich schlecht beim Gedanken, abzureisen und Menschen, die ihm im Laufe der Jahre zu Freunden geworden sind, im Stich zu lassen. „Gerade in dem Augenblick, wo alle zittern und Angst haben, zu sagen: Leute, jetzt bin ich weg, es reicht mir – das ist mir sehr schwergefallen.“ Sein Kompromiss: Er blieb noch drei Wochen und organisierte in dieser Zeit in Deutschland Unterkünfte für zehn Menschen aus der Ukraine.

Nach einigen Monaten zog es Clasen wieder in das Land. Auch jetzt ist er dort. Nah dran an den Menschen. Und dem Krieg.

Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Blog.