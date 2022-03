Hilfe und Schicksale: Per Konvoi von Memmingen an die ukrainische Grenze

An einem Tag organisierte Wolfgang Wassermann, Memmingen, einen Konvoi an die ukrainische Grenze. 50 Stunden, 2600 Kilometer, kaum Schlaf, traurige Schicksale.

09.03.2022 | Stand: 07:37 Uhr

Wenn Wolfgang Wassermann in diesen Tagen Nachrichten vom Krieg in der Ukraine sieht, kann es passieren, dass ihm Tränen in die Augen steigen. Denn er hat das Leid, das Russlands Angriff auslöst, recht nahe miterlebt. Der Memminger war am Wochenende mit fünf weiteren Männern in Polen: Sie brachten Hilfsgüter, mit denen Flüchtlinge versorgt werden sollen, in die Nähe zur ukrainischen Grenze. Und auf dem Heimweg nahmen sie Menschen aus der Ukraine mit Richtung Westen, in Sicherheit. 50 Stunden unterwegs, 2600 Kilometer, kaum Schlaf.

Nicht mit aller Gewalt: Die sechs Männer sind Mitglieder der Feuerwehr Memmingen, alle im Löschzug 1, der Weckerlinie. In dieser Funktion haben sie schon einiges gesehen, das die Seele beansprucht. Ihr Fell ist dicker geworden. Und trotzdem entschieden sie sich, nicht direkt bis zur ukrainischen Grenze zu fahren, wo sich teils dramatische Situationen abspielen. Sie lieferten die Waren stattdessen in einem dafür eingerichteten Depot ab, das einige Kilometer von der Grenze entfernt liegt, in Zamość. „Wir kennen von der Feuerwehr schon schlimme Situationen, aber wir müssen uns auch nicht mit aller Gewalt in die schlimmsten Situationen reinmanövrieren“, sagt Wassermann, der den Transport organisiert hatte.

In einer Turnhalle in Polen, nahe der ukrainischen Grenze, steht Bett an Bett, um so viele Menschen auf der Flucht aufnehmen zu können, wie möglich. 17 Frauen und Kinder, die dort untergebracht waren, fuhren mit den Memminger Feuerwehrleuten Richtung Westen. Bild: Bernd Batscheider

Für das Leben der Kinder: Was sie in dem Depot und einer Turnhalle in der Nähe gesehen haben, reichte schon. Menschen, die vor einem Krieg geflüchtet sind, Mütter, die das Leben ihrer Kinder retten wollten, die dafür ihre Männer zurücklassen mussten, weil diese für ihr Land kämpfen müssen. „Wir haben die traurigen Gesichter der Kinder gesehen, der Frauen“, sagt der 54-Jährige mit ruhiger Stimme. Und die Umstände, in denen die Geflüchteten nun untergebracht sind, Bett an Bett, ohne Privatsphäre (Lesen Sie auch: So können Allgäuer den Menschen in der Ukraine helfen)

Der Enge entkommen: Einige dieser Frauen und Kinder hatten nun die Gelegenheit, der Enge zu entkommen und mit den Memmingern Richtung Westen mitzufahren. In den drei Kleinbussen, mit denen die Männer die Lebensmittel, Spielzeuge, Windeln, Medikamente und andere Waren nach Polen gebracht hatten, war auf dem Rückweg Platz für insgesamt 21 weitere Personen. Also ließen sie einen Betreuer in der Halle fragen, ob jemand mitfahren will. Nach kurzer Zeit standen 17 Frauen und Kinder bereit.

Wolfgang Wassermann Bild: Andreas Berger

Wenn die Konzentration nachlässt: Zwei Stunden arbeiteten die sechs Memminger konzentriert, luden die Waren aus und sortierten sie, nahmen die Passagiere in Empfang. Dann ging es auch schon wieder auf den Heimweg. Erst jetzt im Bus, als die Arbeit erledigt war, sei ihm klar geworden, was er gesehen hatte, sagt Wolfgang Wassermann. Schicksale, die die Augen feucht werden lassen. Doch es bleibe nicht nur Traurigkeit, sondern auch die Freude darüber, Menschen geholfen zu haben. Mit Händen und Füßen und dem Handy als Übersetzungshilfe verständigten sie sich mit ihren Passagieren. Einige der 17 Frauen und Kinder stiegen in Prag aus, wo sie bei Verwandten unterkommen. Alle anderen ließen sich nach München an den Bahnhof bringen, von dort wollten sie per Zug nach Hamburg zu Verwandten fahren.

Lesen Sie auch

Hilfe für die Ukraine aus dem Westallgäu Das Westallgäu hilft: 20 Tonnen an Hilfsgütern für Ukraine gesammelt

Alles an einem Tag organisiert: Eigentlich hatte Wolfgang Wassermann mit einem 7,5-Tonner Lebensmittel an die Grenze bringen wollen. Diese Idee hatte er am Montag vor einer Woche. Bis Mittwoch habe er von etlichen Seiten nur gehört, was alles nicht geht. „Sehr frustrierend.“ Als ihn am Donnerstagmorgen eine Frau fragte, ob sie sich einen Kleinbus vom TV Memmingen leihen könne, zu dessen Vorstand Wassermann gehört, hatte er eine neue Idee: Die Frau wollte an die Grenze zur Ukraine fahren und dort Freunde abholen. Diesem Gedanken schloss sich Wassermann an – und baute ihn aus. Hinweg für Hilfsgüter, Rückweg für Passagiere.

Im Wert von tausenden Euro: Am Donnerstagabend war alles unter Dach und Fach: Drei Kleinbusse und ein Anhänger von der Feuerwehr, dem TV Memmingen und der Firma Gefro waren gepackt. Zwei Fahrer pro Bus standen bereit. Alle Busse und der Anhänger waren gefüllt mit Hilfsgütern im Wert von mehreren tausend Euro. Zu den Spenden hatte Wassermann im Laufe des Donnerstags aufgerufen.

Bilderstrecke

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine - eine Chronologie in Bildern

1 von 23 Am 21. Februar 2022 hält Russlands Präsident Wladimir Putin eine Fernsehansprache. Die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ukraine erkennt er darin als unabhängige Staaten an. Wenige Tage später kündigt er eine "militärische Sonderoperation" in diesen Gebieten ein. Dahinter steckt nichts anderes als ein russischer Angriff auf die Ukraine. Bild: Russian President Press Office, TASS, dpa Am 21. Februar 2022 hält Russlands Präsident Wladimir Putin eine Fernsehansprache. Die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ukraine erkennt er darin als unabhängige Staaten an. Wenige Tage später kündigt er eine "militärische Sonderoperation" in diesen Gebieten ein. Dahinter steckt nichts anderes als ein russischer Angriff auf die Ukraine. Bild: Russian President Press Office, TASS, dpa 2 von 23 Am 24. Februar startet Putin den erwarteten Angriff auf die Ukraine. Rauch steigt nach einem russischen Angriff von einem ukrainischen Luftverteidigungsstützpunkt auf. Bild: Evgeniy Maloletka, dpa Am 24. Februar startet Putin den erwarteten Angriff auf die Ukraine. Rauch steigt nach einem russischen Angriff von einem ukrainischen Luftverteidigungsstützpunkt auf. Bild: Evgeniy Maloletka, dpa 3 von 23 Nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine suchen verzweifelte Menschen in den U-Bahn-Stationen in Kiew Schutz. Das Bild stammt vom 24. Februar. Bild: Zoya Shu, dpa Nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine suchen verzweifelte Menschen in den U-Bahn-Stationen in Kiew Schutz. Das Bild stammt vom 24. Februar. Bild: Zoya Shu, dpa 4 von 23 Russland beschießt Städte und Stützpunkte in der Ukraine mit Luftangriffen oder Granaten - und nimmt zivile Opfer in Kauf. Natali Sewriukowa steht am 25. Februar neben ihrem zerstörten Wohnhaus in Kiew. Bild: Emilio Morenatti, dpa Russland beschießt Städte und Stützpunkte in der Ukraine mit Luftangriffen oder Granaten - und nimmt zivile Opfer in Kauf. Natali Sewriukowa steht am 25. Februar neben ihrem zerstörten Wohnhaus in Kiew. Bild: Emilio Morenatti, dpa 5 von 23 Russische Truppen dringen in die Städte vor. Das Bild zeigt ein Wohnhaus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am 26. Februar nach einem Raketenangriff Russlands. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Russische Truppen dringen in die Städte vor. Das Bild zeigt ein Wohnhaus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am 26. Februar nach einem Raketenangriff Russlands. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 6 von 23 "Ich bin hier". Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, zeigt sich auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Videostandbild am 26. Februar im Zentrum von Kiew. Zuvor hatte er ein US-Angebot zur Evakuierung abgelehnt und bestand darauf, zu bleiben. "Der Kampf ist hier". Bild: Ukrainian Presidential Press Office/AP / dpa "Ich bin hier". Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, zeigt sich auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Videostandbild am 26. Februar im Zentrum von Kiew. Zuvor hatte er ein US-Angebot zur Evakuierung abgelehnt und bestand darauf, zu bleiben. "Der Kampf ist hier". Bild: Ukrainian Presidential Press Office/AP / dpa 7 von 23 Dieses von Maxar Technologies bereitgestellte Satellitenbild zeigt einen russischen Militärkonvoi südöstlich von der ukrainischen Stadt Invankiv am 28. Februar. Der viele Kilometer lange Konvoi soll auf dem Weg in Richtung Kiew sein. Doch die Russlands Armee kommt nicht wie erwartet vorran. Bild: Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa Dieses von Maxar Technologies bereitgestellte Satellitenbild zeigt einen russischen Militärkonvoi südöstlich von der ukrainischen Stadt Invankiv am 28. Februar. Der viele Kilometer lange Konvoi soll auf dem Weg in Richtung Kiew sein. Doch die Russlands Armee kommt nicht wie erwartet vorran. Bild: Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa 8 von 23 Am 28. Februar steigt ein erstes Friedensgespräch in der Region Gomel in Belarus, nahe der ukrainischen Grenze. Es endet ohne Ergebnis. Das Bild zeigt Wladimir Medinski (2.v.l), Leiter der russischen Delegation, und David Arachamija (3.v.r), Fraktionsvorsitzender der Präsidentenpartei im ukrainischen Parlament. Bild: Sergei Kholodilinm, BelTA, AP, dpa Am 28. Februar steigt ein erstes Friedensgespräch in der Region Gomel in Belarus, nahe der ukrainischen Grenze. Es endet ohne Ergebnis. Das Bild zeigt Wladimir Medinski (2.v.l), Leiter der russischen Delegation, und David Arachamija (3.v.r), Fraktionsvorsitzender der Präsidentenpartei im ukrainischen Parlament. Bild: Sergei Kholodilinm, BelTA, AP, dpa 9 von 23 Wladimir Klitschko, der Bruder von Kiews Bürgermeister, hat dieses Bild auf Telegram geteilt. Es zeigt wie Flammen aus dem brennenden Fernsehturm der Hauptstadt schlagen. Bei dem mutmaßlichen Raketenangriff am 1. März sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Bild: Telegram/Wladimir Klitschko / dpa Wladimir Klitschko, der Bruder von Kiews Bürgermeister, hat dieses Bild auf Telegram geteilt. Es zeigt wie Flammen aus dem brennenden Fernsehturm der Hauptstadt schlagen. Bei dem mutmaßlichen Raketenangriff am 1. März sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Bild: Telegram/Wladimir Klitschko / dpa 10 von 23 Zahlreiche Ukrainer und Ukrainerinnen flüchten vor dem Krieg. Auf diesem Bild zu sehen: Menschen, die am 1. März neben der Autoschlange auf dem Weg zum Checkpoint Shehyni unterwegs sind, um die ukrainisch-polnische Grenze zu überqueren. Bild: Pavlo Palamarchuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire / dpa Zahlreiche Ukrainer und Ukrainerinnen flüchten vor dem Krieg. Auf diesem Bild zu sehen: Menschen, die am 1. März neben der Autoschlange auf dem Weg zum Checkpoint Shehyni unterwegs sind, um die ukrainisch-polnische Grenze zu überqueren. Bild: Pavlo Palamarchuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire / dpa 11 von 23 Der zentrale Platz von Charkiw liegt nach dem Beschuss des Rathauses am 1. März in Trümmern. Russische Granaten beschossen zivile Ziele in der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Bild: Pavel Dorogoy, dpa Der zentrale Platz von Charkiw liegt nach dem Beschuss des Rathauses am 1. März in Trümmern. Russische Granaten beschossen zivile Ziele in der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Bild: Pavel Dorogoy, dpa 12 von 23 Das Standbild aus der Video-Übertragung während der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments am 1. März über die Invasion in der Ukraine zeigt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, mit erhobener Faust. Bild: Eu Video Link/ZUMA Press Wire Service / dpa Das Standbild aus der Video-Übertragung während der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments am 1. März über die Invasion in der Ukraine zeigt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, mit erhobener Faust. Bild: Eu Video Link/ZUMA Press Wire Service / dpa 13 von 23 Dieses vom ukrainischen Katastrophenschutz veröffentlichte Foto zeigt einen Brand am 2. März in einem Fakultätsgebäude der Universität Charkiw, der durch einen russischen Raketenangriff verursacht wurde. Russland hat seinen Angriff auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine fortgesetzt, obwohl beide Seiten erklärt haben, dass sie bereit sind, die Gespräche wieder aufzunehmen. Bild: Emergency Service Of Ukraine/PA Media / dpa Dieses vom ukrainischen Katastrophenschutz veröffentlichte Foto zeigt einen Brand am 2. März in einem Fakultätsgebäude der Universität Charkiw, der durch einen russischen Raketenangriff verursacht wurde. Russland hat seinen Angriff auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine fortgesetzt, obwohl beide Seiten erklärt haben, dass sie bereit sind, die Gespräche wieder aufzunehmen. Bild: Emergency Service Of Ukraine/PA Media / dpa 14 von 23 Ein Mann läuft am 2. März vor der kaputten Brücke in Irpin. Die ukrainische Front beschloss, die Brücke zu zerstören, da sie der direkte Weg für den russischen Konvoi aus Belarus in die Hauptstadt ist. Bild: Diego Herrera/Europa Press / dpa Ein Mann läuft am 2. März vor der kaputten Brücke in Irpin. Die ukrainische Front beschloss, die Brücke zu zerstören, da sie der direkte Weg für den russischen Konvoi aus Belarus in die Hauptstadt ist. Bild: Diego Herrera/Europa Press / dpa 15 von 23 Eine Frau weint im ukrainischen Dorf Horenka vor Häusern, die nach Angaben von Anwohnern durch einen russischen Luftangriff beschädigt wurden. Das Bild stammt vom 2. März. Bild: Vadim Ghirda/AP, dpa Eine Frau weint im ukrainischen Dorf Horenka vor Häusern, die nach Angaben von Anwohnern durch einen russischen Luftangriff beschädigt wurden. Das Bild stammt vom 2. März. Bild: Vadim Ghirda/AP, dpa 16 von 23 Dutzende von Menschen stehen am 2. März auf dem Bahnsteig Bahnhofes im Lwiw. Bis Dienstag waren 667.000 Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Das UNHCR stellt sich auf bis zu vier Millionen Flüchtende ein. Bild: Pau Venteo/EUROPA PRESS, dpa Dutzende von Menschen stehen am 2. März auf dem Bahnsteig Bahnhofes im Lwiw. Bis Dienstag waren 667.000 Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Das UNHCR stellt sich auf bis zu vier Millionen Flüchtende ein. Bild: Pau Venteo/EUROPA PRESS, dpa 17 von 23 Deutschlandweit gehen Zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Das Bild stammt von einer Demo in Berlin am 3. März, organisiert von der Klimabewegung "Fridays for Future". Bild: Michael Hanschke, dpa Deutschlandweit gehen Zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Das Bild stammt von einer Demo in Berlin am 3. März, organisiert von der Klimabewegung "Fridays for Future". Bild: Michael Hanschke, dpa 18 von 23 Bei Russlands Krieg gegen die Ukraine gerät in der Nacht auf 4. März laut ukrainischen Angaben die Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja unter Beschuss. Es ensteht ein Feuer, Ukraines Präsident Selenskyj spricht von "Nuklear-Terror". Bild: Uncredited, Kernkraftwerk Saporischschja, AP, dpa Bei Russlands Krieg gegen die Ukraine gerät in der Nacht auf 4. März laut ukrainischen Angaben die Anlage von Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja unter Beschuss. Es ensteht ein Feuer, Ukraines Präsident Selenskyj spricht von "Nuklear-Terror". Bild: Uncredited, Kernkraftwerk Saporischschja, AP, dpa 19 von 23 Ukrainische Soldaten helfen einer fliehenden Familie am 5. März bei der Überquerung des Flusses Irpin in den Außenbezirken von Kiew, Ukraine. Bild: Emilio Morenatti, dpa Ukrainische Soldaten helfen einer fliehenden Familie am 5. März bei der Überquerung des Flusses Irpin in den Außenbezirken von Kiew, Ukraine. Bild: Emilio Morenatti, dpa 20 von 23 Mitglieder der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte Lesia Ivashchenko und Valerii Fylymonov heiraten am 6. März an einem Kontrollpunkt in Kiew. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Mitglieder der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte Lesia Ivashchenko und Valerii Fylymonov heiraten am 6. März an einem Kontrollpunkt in Kiew. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 21 von 23 Vitali Klitschko (links), Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Box-Profi, besucht am 6. März einen Kontrollpunkt in der ukrainischen Hauptstadt. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Vitali Klitschko (links), Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Box-Profi, besucht am 6. März einen Kontrollpunkt in der ukrainischen Hauptstadt. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 22 von 23 Ein Mann gestikuliert, während er am 6. März in der Nähe eines durch russischen Artilleriebeschuss zerstörten Hauses in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew steht. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Ein Mann gestikuliert, während er am 6. März in der Nähe eines durch russischen Artilleriebeschuss zerstörten Hauses in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew steht. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 23 von 23 Zwei Protestteilnehmern tragen am 6. März in Brüssel während einer Demonstration gegen den russischen Angriff auf die Ukraine die europäische und die ukrainische Fahne über ihren Schultern. Bild: Nicolas Maeterlinck, dpa Zwei Protestteilnehmern tragen am 6. März in Brüssel während einer Demonstration gegen den russischen Angriff auf die Ukraine die europäische und die ukrainische Fahne über ihren Schultern. Bild: Nicolas Maeterlinck, dpa 1 von 23 Am 21. Februar 2022 hält Russlands Präsident Wladimir Putin eine Fernsehansprache. Die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ukraine erkennt er darin als unabhängige Staaten an. Wenige Tage später kündigt er eine "militärische Sonderoperation" in diesen Gebieten ein. Dahinter steckt nichts anderes als ein russischer Angriff auf die Ukraine. Bild: Russian President Press Office, TASS, dpa Am 21. Februar 2022 hält Russlands Präsident Wladimir Putin eine Fernsehansprache. Die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ukraine erkennt er darin als unabhängige Staaten an. Wenige Tage später kündigt er eine "militärische Sonderoperation" in diesen Gebieten ein. Dahinter steckt nichts anderes als ein russischer Angriff auf die Ukraine. Bild: Russian President Press Office, TASS, dpa

Lesen Sie hier über die aktuelle Entwicklung des Ukraine-Krieges

Die Helfer und Spender

Diese Menschen haben sich an dem Hilfstransport beteiligt:

Organisator und Fahrer: Wolfgang Wassermann.

Wolfgang Wassermann. Fahrer: Frank Greiner, Bernd Batscheider, Dominik Joachim, Johannes Theim, Christoph Meckes.

Frank Greiner, Bernd Batscheider, Dominik Joachim, Johannes Theim, Christoph Meckes. Von Memmingen aus halfen diese Feuerwehrmänner den Fahrern bei akuten Problemen wie Fahrzeugpanne, Mautfragen und Navigation: Wolfgang Kretschmer, Claus Westermayer, Peter Hoya.

halfen diese Feuerwehrmänner den Fahrern bei akuten Problemen wie Fahrzeugpanne, Mautfragen und Navigation: Wolfgang Kretschmer, Claus Westermayer, Peter Hoya. Die Spender: Wolfgang Wassermanns Nachbarn brachten im Laufe des Donnerstags Hilfsgüter, ebenso Mitglieder der Himmlischen Teufel des TV Memmingen, wo Wassermann zur Abteilungsleitung gehört. Die Memminger Firma Gefro spendete Lebensmittel im Wert von 6500 Euro, der Serviceclub Round Table Memmingen Waren im Wert von 2000 Euro. Und auch für 2600 Euro an privaten Spenden wurden Waren gekauft.

Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg: Memmingen schafft Platz für über 100 Flüchtlinge