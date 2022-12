So ist die Lage in Memmingens Partnerstadt Tschernihiw in der Ukraine

Wie geht es den Menschen in Tschernihiw? Alexandra Hartge von der Stadt Memmingen erzählt von Stromausfällen, fehlender Infrastruktur und Raketenangriffen.

Die ersten Kontakte gab es in den 90er-Jahren. Jetzt pflegen die Stadt Memmingen und Tschernihiw in der Ukraine eine innige Städtepartnerschaft. Diese wurde im Jahr 2009 im Rahmen der Unterzeichnung einer Partnerschaftsurkunde besiegelt. Ein Grund, warum der Krieg in der Ukraine so manchen Memmingerinnen und Memmingern sehr nahe geht. Ein Grund, der große Hilfsbereitschaft ausgelöst hat. Jetzt sind die Wintermonate angebrochen. Wie sieht es in der Memminger Partnerstadt aus? Wie geht es den Menschen vor Ort?

Die Gefühlslage in Memmingen und Tschernihiw

Alexandra Hartge von der Memminger Stabsstelle Städtepartnerschaften und Europa-Angelegenheiten ist im regelmäßigen Austausch mit ihrem Pendant aus Tschernihiw, Natalia Kholchenkova. Mit Alexandra Hartge haben wir darüber gesprochen, wie der Austausch läuft, welche Hilfsmöglichkeiten es gibt und wie die Gefühlslage in Memmingen sowie Tschernihiw ist.

„Wir sind in einem regelmäßigen Austausch“, sagt Hartge. Manchmal sei das drei Mal in der Woche, dann wieder zwei Wochen nichts. Aber die Kommunikation sei da. „Je nach Lage“, verdeutlicht Hartge. Logischerweise habe das auch mit den Gegebenheiten vor Ort zu tun. Alle drei Stunden gebe es einen Stromausfall, der für gut sechs Stunden anhalte. Das Netz sei instabil. Gebe es keinen Strom, dann falle auch das Internet aus. „Manchmal werden Nachrichten nicht zugestellt. Dann macht man sich durchaus Sorgen. Aber Gott sei Dank hat sich noch nicht bewahrheitet, was tatsächlich Schlimmes passieren könnte“, so Alexandra Hartge. Ab und zu gebe es auch Videocalls. Die Sprachverständigung läuft auf Englisch ab.

Krieg und die Folgen: Verstehen, was in der Ukraine passiert

„Der Austausch ist auch einfach ganz wichtig – für die Zwischenmenschlichkeit“, merkt Hartge an. Trotzdem ist sie sich sicher: „Ich höre, was passiert und ich verstehe es, aber ich glaube, dass man sich nicht wirklich vorstellen kann, was dort passiert. Das liebe Zuhause könnte auf einmal einfach weg sein und was erwartet die Menschen an Perspektive, wenn sie in ihre Heimat zurückkommen?“, stellt sich Hartge so einige Fragen.

Alexandra Hartge: "Der Winter wird schlimm werden"

Alexandra Hartge weiß: „Der Winter wird schlimm werden. Die Temperaturen gehen jetzt zurück.“ Es gebe immernoch Raketenangriffe auf Tschernihiw. „Eben auch wegen der geografischen Lage“, ordnet Hartge ein. Von Natalia Kholchenkova habe sie erfahren, dass man derzeit Pläne für eine Art Blackout vorbereitet – für einen Zeitraum von einer Woche. Bei den unvorhersehbaren Stromausfällen könne man nie wissen, was als nächstes passiere. 177 Generatoren würden für diesen Ernstfall benötigt. „Die sind natürlich nicht vorhanden“. Doch nur mit diesen könnte die Versorgung der Stadt mit Wasser und Wärme gesichert werden.

150.000 Euro für Tschernihiw

Aus der Stadt Memmingen kommt Hilfe. „150.000 Euro wurden jetzt geschickt.“ Mit den Spendengeldern würden Wärmezelte und Öfen gekauft. Außerdem würde damit in Kabel zur Ertüchtigung der Infrastruktur investiert.

Geldspenden seien jetzt das Sinnvollste. „Wir haben nach wie vor ein Problem, wenn es um Anfragen nach Transportmöglichkeiten – zum Beispiel für gespendete Gegenstände – geht. Es herrscht einfach Krieg und es schwer, diese Sachen nach Tschernihiw zu bekommen“, zeigt Alexandra Hartge auf. Die Geldspende hätte hingegen den Vorteil, dass die finanzielle Unterstützung für das genutzt werden könne, was vor Ort dringend benötigt würde.

Herzliches Dankeschön kommt aus der Ukraine

Ein herzliches Dankeschön für die Hilfe aus Memmingen kommt von Natalia Kholchenkova. Sie und Alexandra Hartge trafen sich im Oktober bei der gemeinsamen deutsch-ukrainischen Partnerschaftskonferenz in Augsburg. „Man merkt im Austausch ganz klar, dass man in der Ukraine doch auch guten Mutes ist, standhaft bleiben möchte und sich sagt: ,Wir werden gewinnen’.“

Natalia Kholchenkova (links) und Alexandra Hartge mit einem Bild, das Kinder in Tschernihiw gemalt haben und das Ausdruck des Dankes für die Hilfe aus Memmingen sein soll. Bild: Hartge