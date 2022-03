Wie kommen Spenden aus Memmingen in die eingekesselte Stadt Tschernihiw?

Drei Lkw mit Hilfsgütern aus Memmingen sind auf dem Weg in die ukrainische Partnerstadt Tschernihiw. Doch werden sie überhaupt durch das Kriegsgebiet kommen?

Krieg in der Ukraine: Viele Menschen aus Memmingen haben für die Partnerstadt Tschernihiw gespendet. Die Memminger Stadtverwaltung hatte dazu aufgerufen. Nun sind die Hilfsgüter in drei Lkw unterwegs an die ukrainische Grenze. Von dort werden sie weitertransportiert nach Tschernihiw.

Wie kommen die Güter in die eingekesselte Stadt?

Doch kommen sie auch in der Stadt an, die eingekesselt und unter starkem Beschuss ist? Ja, sagt Bruno Ollech, stellvertretender Bezirksgeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes in Memmingen. Er hatte während einer Reise an die ukrainische Grenze Kontakt zu den Maltesern International geknüpft. Und deren Mitarbeiter fänden einen Weg, die Hilfsgüter in die teils zerstörte Stadt zu bringen. Entweder würden sie von russischen Truppen durchgelassen. Wenn nicht, nutzten sie Schleichwege. Es gelänge ihnen immer, Güter in die Stadt zu bringen.

Etliche Paletten mit Hilfsgütern

Beladen sind die Lkw mit Baby- und Hygieneartikeln, Schlafsäcken, Medikamenten und Lebensmitteln. Gesammelt wurden die Spenden unter der Federführung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Kooperation mit allen Hilfsorganisationen in der ehemaligen Rinderbesamung. Auch das Memminger Unternehmen Gefro bestückte die Lkw mit zahlreichen Paletten an Suppe, Nudeln und eiweißreichen Gerichten. Viele weitere Lkw-Ladungen mit Lebensmitteln für Tschernihiw bringen Alex Pade aus Memmingen und sein langjähriger Geschäftsfreund, Rüdiger Gollücke aus Kehl am Rhein, auf den Weg, beide langjährig im Lebensmittelbereich tätig.

Das Logistikunternehmen Dachser aus Kempten übernimmt die Kosten der drei Transporte nach Polen an die ukrainische Grenze. Von dort aus werden die Hilfsgüter, darunter vier Paletten Medizin, 46 Paletten Lebensmittel und 40 Paletten Baby- und Hygieneartikel und Decken von Malteser International direkt nach Tschernihiw weiter transportiert.