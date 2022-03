"Hauptsache überleben": Tetianas Tagebuch aus Tschernihiw - so schlimm ist die Lage in Memmingens Partnerstadt

Wie sie im Ukraine-Krieg den Alltag meistert, berichtet Tetiana Kuzyk (45) in diesem Tagebuch aus Memmingens Partnerstadt Tschernihiw, die unter Beschuss ist.

Kriegstag 17: "Der Strom ist nach wie vor weg, Wasser und Mobilfunknetz sind es ebenso. Also schaute ich nach dem Aufwachen nach den Lebensmitteln im Gefrierfach. Pelmeni, das sind Teigtaschen, und den größten Teil der Chicken Nuggets habe ich gerettet. Die Nachbarin bekam Hühnerleber und brachte sie rüber. Sie brachte auch ein Fläschchen Cognac, eingelegte Tomaten und Paprika mit. Zusammen aßen wir zu Mittag, mit Cognac, Pelmeni und Tomaten. Abends kochten wir Buchweizen und brieten die Leber.

Nach dem Mittagessen fuhr ich mit dem Rad los und guckte, wo ich Wasser für Reinigungszwecke herbekomme. Ohne Erfolg. Auf dem Weg kaufte ich Rote Bete, Orangen und Äpfel. Später ging ich noch spazieren. Ich entdeckte eine Halle, wo Lebensmittel verkauft werden. Ich holte Lebensmittel, die nicht im Kühlschrank gelagert werden müssen. Auch ein großes Stück Speck nahm ich mit.

Abends gab es wieder Wasser - im dünnen Strahl und rostig, aber wenigstens etwas. Ich füllte alle leeren Behälter auf, die mehr als ein Liter fassten, wärmte einen Topf Wasser auf, wusch mich, wusch die Haare und weichte im selben Wasser Wäsche ein. Und sogar eine Pediküre gönnte ich mir, zusammengekrümmt auf dem Flurboden, um mich vor den Geräuschen der lauten Schüsse zu verstecken.

Krieg in Tschernihiw: Hauptsache überleben

Im Grunde hat sich das Leben auf die Erfüllung der Grundbedürfnisse reduziert: essen, trinken, schlafen, Hygiene. Hauptsache überleben.

Mit dem Trinkwasser gibt es ein Problem: Schon immer trinke ich Leitungswasser, da ich aber die Wasservorräte in den ersten Tagen des Kriegs anlegte, ist es mittlerweile schal geworden, ich muss es abkochen. Dennoch bekomme ich davon Verdauungsprobleme.

Es gibt zu wenig Informationen über das Geschehen in der Stadt, im Land und an der Front. Zwar nutze ich das Handyradio, aber nur vor dem Schlafengehen, um Akku zu sparen. Es gab den ganzen Tag Schießereien in verschiedenen Stärken und Arten. Am Abend heftiges Artilleriefeuer. Frühmorgens um halb fünf: Grollen von Flugzeugen, drei Explosionen. Ich greife nach Brille, Katze, Bettdecke und renne in den Flur. Fünf Uhr: zwei starke Salvenserien. Schlafen werde ich dann wohl tagsüber. Lieber Gott, wann ist das alles zu Ende?

Meine kleine Welt ist noch heil. Die Unbequemlichkeiten sind belanglos. Wir stehen."

