Brief von Geflüchteten an die Memminger: „Großes Glück, in dieser wundervollen Stadt zu sein“

Einen Brief an die Menschen aus Memmingen, die Stadtverwaltung und Flüchtlingshelfer hat eine Frau aus der Ukraine im Namen einer Gruppe Geflohener geschrieben.

27.05.2022 | Stand: 15:36 Uhr

Sie sind geflohen vor dem Krieg in der Ukraine und haben in Memmingen Schutz und Unterkunft gefunden. Dafür möchten sich die Frauen, Männer und Kinder bedanken: bei den Flüchtlingshelfern, bei den Einwohnerinnen und Einwohnern Memmingens und bei der Stadtverwaltung. Als Zeichen ihres Danks hat eine der Frauen aus der Ukraine, Inna Savcuk, einen Text geschrieben. Den hat Christina Christ, die Mitglied der Flüchtlingshelfer-Gruppe aus Memmingen ist, übersetzt.

Geflüchtete in Memmingen: Schock, Schmerz und Angst

„Nichts wird mehr so sein wie vorher. Kein Ukrainer, keine Ukrainerin wird den Morgen des 24. Februar vergessen, als der Schrecken mit Raketenangriffen begann. Krieg!

Wir haben alle sehr gehofft, dass es nicht soweit kommen würde, und doch ist es passiert. Schock, Schmerz und Angst vor dem, was geschah, und vor dem, was noch geschehen wird, erfasste unser gesamtes Bewusstsein. Es ist unmöglich, es in Worte zu fassen, unmöglich zu ermessen. Von diesem Moment an teilte sich unser Leben in ein Davor und ein Danach.

Wie sieht unsere Zukunft aus?

Auf der Flucht vor dem Krieg und auf der Suche nach sicherem Asyl und Schutz in den EU-Ländern verließen Millionen ukrainischer Menschen ihre Heimat. Die meisten Geflüchteten wurden von Verwandten und Freunden beherbergt. Durch Zufall landeten wir, Flüchtlinge aus verschiedenen Teilen der Ukraine, in Deutschland, in Memmingen. Gedanken der Ungewissheit begleiteten uns. Was wird als nächstes mit uns passieren? Wie sieht unsere Zukunft aus?

Lesen Sie auch: Viele Arbeitgeber in Memmingen und im Unterallgäu wollen Geflüchtete aus der Ukraine einstellen

Lesen Sie auch

Kleidung, Sport, Spielzeug: Wie Heimenkirch den Menschen aus der Ukraine hilft Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine

Die deutschen Behörden kümmerten sich tadellos um uns Flüchtlinge. Keiner der Bedürftigen blieb mit einem leeren Magen und ohne ein Dach über dem Kopf. Auch die Verwaltung der Stadt Memmingen hat alles dran gesetzt, dass wir mit allem vorsorgt wurden. Zurzeit wohnen wir in Flüchtlingswohnheimen in Memmingen.

Die Stadt Memmingen versorgte uns mit allen nötigen Sachen und sorgte dafür, dass wir Hilfe von Flüchtlingshelfern, die unsere Sprache sprechen, bekommen.

Als die Flüchtlingshelfer zu uns kamen und uns ihre Hilfe anboten, da wussten wir, dass wir nicht alleine sind. Wir wussten, sie würden uns helfen und würden sich um uns kümmern. Wir spüren die ständige Unterstützung, nicht nur von freiwilligen Helfern, sondern auch von den Einwohnern Memmingens, die uns Kleidung, Küchenutensilien, Elektrogeräte, Kinder- und sonstige Sachen spenden.

Lesen Sie auch: Memmingen: Diese neue App soll Zugezogenen und Helfern helfen

Fast wie eine Familie

Durch unsere unfreiwillige Not und die Unterstützung vieler Memmingerinnen und Memminger sind sehr wertvolle Beziehungen entstanden, ja, wir sind fast schon wie eine Familie. Man kümmert sich um uns und interessiert sich für unsere Belange. Was wir nicht alles an Unterstützung bekommen: Familien mit kleinen Kindern wurden mit Gitterbetten, Kinderwägen, Spielsachen, Kleidung und Schuhen versorgt. Auch im Alltag bekommen wir Hilfe von Freiwilligen, wie Begleitung zu einem Behörden- oder Arzttermin. Und trotz der Tatsache, dass jeder seine eigene Familie, Kinder und sein eigenes Privatleben hat, blieb keines unserer Anliegen unbeachtet. Wir haben großes Glück, dass wir in diese wundervolle Stadt gekommen sind und sind mit unserem Freiwilligen-Team reich gesegnet worden.

Ich möchte jedem von Ihnen am liebsten namentlich im Namen aller ukrainischen Flüchtlinge für Ihre Fürsorge, Aufrichtigkeit und für Ihre unschätzbare Arbeit danken.

Vielen, vielen Dank an alle. Inna Savcuk“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".