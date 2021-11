Um für den Einsatz vorbereitet zu sein

Ehrenamtliche Rettungskräfte trainieren beim Bootsdienst. Das ist gefordert.

10.11.2021 | Stand: 12:30 Uhr

Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) geht neben den regelmäßigen Einsätzen bei Regattabetreuungen oder Sucheinsätzen nach vermissten Personen im Gewässerbereich unter anderem mit den beiden in Memmingen stationierten Rettungsbooten auch zur Bergung in den Einsatz. Dazu gehören neben Sachbergungen auch die von Toten.

Ausschließlich ehrenamtlich tätige Rettungskräfte

Für die ausschließlich ehrenamtlich tätigen Rettungskräfte entstehe so ein beachtliches Einsatzfeld, das neben der körperlichen Fitness oft auch mental viel abverlange. Um den Nachwuchskräften der Wasserretter neben ihren sanitätsdienstlichen und schwimmerischen Fähigkeiten, die das ganze Jahr über gefordert sind, auch die Besonderheiten des Bootsdienstes nahezubringen, fand auch in diesem Jahr zum Abschluss der Saison an mehreren Herbstwochenenden auf der Ausbildungsstrecke an der Iller bei Lautrach/Illerbeuren eine intensive Schulung einerseits für die Wasserwacht-Jugend statt, andererseits auch für die Angehörigen der Sanitäts-Bereitschaft Memmingen.

Das richtige Verhalten an Bord

Vorbereitet und instruiert von den Bootsführern Stefan Zahor, Armin Pfrogner, Winfried Otte und Stephan Lang übten die Retter nicht nur das eigene richtige Verhalten an Bord. Sie erhielten auch die Gelegenheit, sich selbst unter Anleitung mit dem besonderen Fahrverhalten des jeweiligen Bootstyps vertraut zu machen. Schließlich gilt es im Extremfall auch einmal, den Fährbetrieb mit Verletzten von der Unfallstelle zum Landrettungsdienst sicherzustellen. Und dabei muss jeder Handgriff vertraut sein. „Es muss ja nicht gleich ein Einsatz wie das Zugunglück im Februar 2016 bei Bad Aibling sein“, sagt Stefan Zahor. „Aber vorbereitet, auch auf solche Großeinsätze, sind wir.“