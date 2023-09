"Das ist eine Sternstunde für die Klinik Ottobeuren"

Der Um- und Neubau am Krankenhaus hat sich über mehrere Jahre gezogen und 39 Millionen Euro gekostet. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Hier gibt's Bilder.

21.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Eine besondere Aura an dem traditionsreichen Ort spürte Dr. Maximilian Massalme sofort, als er vor mehr als zwei Jahren an das Ottobeurer Krankenhaus kam. „Baulich hat es mich allerdings ein bisschen an ,Die Schwarzwaldklinik’ erinnert“, erzählt der Ärztliche Direktor weiter und schmunzelt. Nach dem Um- und Neubau, das macht er bei der offiziellen Eröffnung deutlich, kann von Ähnlichkeiten zur TV-Serie aus den 80er Jahren keine Rede mehr sein: „Wir haben ein Gebäude, das auf dem neuesten Stand der Technik ist.“

Großes Bauprojekt an der Klinik: Baukonjunktur und Corona sorgten für Verzögerungen

Den Beginn des Großprojekts mit Kosten von 39 Millionen Euro markierte die Entscheidung, als der Neubau von OP- und Intensivtrakt in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2018 des Freistaats aufgenommen wurde. Danach folgten laut Florian Glück, Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu, einige Herausforderungen: Der erste Bauabschnitt am über 30 Jahre alten Gebäude widmete sich dem OP-Bereich, der bis dahin auf zwei Ebenen verteilt war. Neu entstand auch die Intensivstation, die zuvor über zu wenig Betten verfügte. Los ging es aber erst mit einem Jahr Verzögerung, da nach Glücks Worten wegen der damaligen Auftragslage in der Baubranche zunächst keine Angebote vorlagen.

In Abschnitt zwei, bei dem unter anderem eine interdisziplinäre Notaufnahme, die Radiologie und die Funktionsdiagnostik neu eingerichtet wurden, schlug die Corona-Krise zu – Lieferketten brachen ab, teils fehlten auf der Baustelle die Handwerker. Die Folge: ein weiteres Jahr Verzögerung.

Einsatz für den Patienten: Tradition reicht in Ottobeuren bis 1895 zurück

Nun ist das Projekt abgeschlossen, das der Freistaat mit rund 18 Millionen Euro, der Landkreis Unterallgäu mit 16 Millionen und der Klinikverbund mit fünf Millionen finanziert haben. Damit sind die Weichen gestellt, um einen Einsatz für die Patienten fortzuführen, der nach Ansicht mehrerer Redner in Ottobeuren herausragend ist und laut Massalme bis 1895 zurückreicht. Hans-Joachim Weirather, ehemaliger Unterallgäuer Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikverbunds, verweist auf das Wirken der Benediktiner und des Ordens der Vinzentinerinnen, der bis vor wenigen Jahren in der Pflegedienstleitung vertreten war. Um die Zukunft zu meistern, bilde der Klinikverbund, dem das frühere Kreiskrankenhaus angehört, einen tragfähigen Rahmen.

"Signal für eine sichere Zukunft der Klinik Ottobeuren"

Anlass zum Feiern ist die Eröffnung für Florian Glück auch, weil sie ein Bekenntnis zu wohnortnaher Versorgung, zum Standort und die Sicherstellung von Arbeitsplätzen bedeute. Von einer „Sternstunde für die Klinik Ottobeuren“ und einem „wichtigen Signal für den Bestand des Hauses“ spricht Dr. Winfried Brechmann, Amtschef am bayerischen Ministerium für Gesundheit und Pflege: „Wir sind überzeugt, dass die Patienten im Allgäu davon extrem profitieren werden.“ Wie das erreicht werden soll, erklärt Massalme bei einem Rundgang. Demnach wurde die Logistik für die Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung klarer und einfacher strukturiert. Großer Wert wurde überall auf viel Licht, eine offene Atmosphäre und große Fenster gelegt. Vielerorts finden sich Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region.

Ärztlicher Direktor: Krankenhaus leistet Akutversorgung aber auch Schwerpunktmedizin

Das Haus sei zwar klein, leiste neben Akut- und Notfallversorgung aber auch Schwerpunktmedizin auf höchstem Niveau – etwa bei der Endoprothetik in der Orthopädie, sagt Massalme. Im neuen OP-Bereich wird in einem der Säle Operationsroboter da Vinci vorgeführt: Das hochbewegliche Instrument mit hoher 3D-Auflösung kommt bei Eingriffen auf kleinstem, engem Raum – etwa am Darm – zum Einsatz.

Beim Um- und Neubau an der Klinik Ottobeuren wurde überall Wert auf große Fenster und viel Licht gelegt. Bild: Martina Diemand

Eine weitere Station ist die Notaufnahme mit sechs Behandlungsräumen, Isolationsbereich, CT-Raum, Triage- sowie Schockraum. Dort macht der Ärztliche Direktor klar, dass es nicht nur um Technologie und moderne Geräte geht – sondern auch um Platz: „Hier sind oft viele Menschen gleichzeitig am Patienten – vom Chirurgen über den Radiologen bis zum Anästhesisten.“ In der Röntgenabteilung ist zu erfahren, dass die direkt digital an den Computer übertragenen Bilder bei Bedarf nicht nur jedem Arzt im Haus, sondern dank Vernetzung im ganzen Klinikverbund zur Verfügung stehen. Damit würden etwa Doppeluntersuchungen vermieden.

Die neue Klinik: Helle Räume und Flure, kurze Wege

Kurze Wege spielen eine wichtige Rolle in der Funktionsdiagnostik mit fünf Behandlungsräumen der inneren Medizin – bedeute das doch beispielsweise eine Erleichterung für Herzerkrankte. Für Patienten, die privat versichert oder mehr zu zahlen bereit sind, bietet der Bettenturm „Neue Mitte“ 20 Wahlleistungszimmer – acht Doppel- und vier Einzelzimmer. „Das Einzige, was sich unterscheidet, sind der Komfort und zum Beispiel die Essensleistungen. Wir haben keine Zwei-Klassen-Medizin“, betont dazu der Ärztliche Direktor.

Ein Blick in ein Zimmer der neuen Intensivstation, wo für die Besichtigung eine Puppe als Patient fungierte. Bild: Martina Diemand

Ein Tag der offenen Tür – etwa mit Vorträgen, Führungen und Mitmach-Aktionen – findet am Samstag, 30. September, von 10 bis 16 Uhr statt.