Umfrage: Worauf freuen Sie sich beim Memminger Jahrmarkt am meisten?

Fahrgeschäfte, Schokofrüchte und gute Stimmung – die Vorfreude auf den Jahrmarkt in Memmingen ist groß. Manche gehen aber auch gar nicht hin.

05.10.2023 | Stand: 06:08 Uhr

Kommenden Samstag, 7. Oktober, beginnt in Memmingen der Jahrmarkt, eine der beliebtesten Veranstaltungen in der Stadt. Von Fahrgeschäften über Losbuden und Stände mit Leckereien ist jede Menge geboten. Wir haben gefragt, auf was die Menschen sich am meisten freuen. (Die wichtigsten Informationen zum Memminger Jahrmarkt finden Sie hier.)

Bei Frank Engels bekommen die Enkelkinder für den Jahrmarkt das traditionelle Marktgeld. Bild: Judith Schneider

Frank Engels, 78, aus Memmingen: „Ich gehe vor allem wegen den Enkelkindern auf den Jahrmarkt und die freuen sich auf alles, was fährt. Der eine ist sechs und der andere zwölf, da wollen beide natürlich unterschiedliche Sachen. Sie bekommen Marktgeld, wie früher schon mein Sohn, und dann kann jeder selbst entscheiden, was er machen möchte.

Außerdem gehen wir auf den Jahrmarkt, um zu essen, da muss man dann schon nicht kochen.“

Christine Metzger fährt gerne Riesenrad. Bild: Judith Schneider

Christine Metzger, 61, aus Memmingen: „Ich freue mich am meisten auf die ganzen süßen Sachen. Waffeln mag ich besonders gerne und Heringsemmel esse ich auch immer. Fahrgeschäfte sind mit dem Rollstuhl ein bisschen schwierig. Riesenrad geht, das fahre ich gerne. Und ich ziehe gerne Lose, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich als Kind öfter was gewonnen habe als jetzt.“

Für Margit Brösel ist der Jahrmarkt zu viel Trubel. Bild: Judith Schneider

Margit Brösel, 69, aus Markt Rettenbach: „Ich gehe gar nicht mehr auf den Jahrmarkt. Früher schon, mit den Kindern. Die sind gerne Fahrgeschäfte gefahren, Süßigkeiten waren bei uns nie ein großes Ding. Aber ich war jetzt bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr dort, mir ist das einfach ein bisschen zu viel. Außerdem wohnen wir auf dem Land und müssten extra dafür reinfahren.“

Thuy-Vi Bach Ky mag die Stimmung auf dem Jahrmarkt und freut sich, viele alte Bekannte zu treffen. Bild: Judith Schneider

Thuy-Vi Bach Ky, 24, aus Memmingen: „Ich mag den Jahrmarkt besonders wegen dem Essen und der Stimmung. Schokofrüchte und gebrannte Mandeln esse ich am liebsten. Und ich finde es toll, dass mal wieder alle beieinander sind. Viele kommen dann ja extra nach Memmingen und man trifft sich mal wieder. Am liebsten gehe ich auf den Jahrmarkt mit meinem Bruder oder Freunden. Aber die Gruppe darf nicht zu groß sein, weil sonst verliert man sich schnell.“

André Jakubek geht mit seiner Familie auf den Jahrmarkt. Bild: Judith Schneider

André Jakubek, 46, aus Ottobeuren: „Ich gehe mit meiner Familie auf den Jahrmarkt, hauptsächlich wegen den Kindern. Bei den Fahrgeschäften heißt es da: Je wilder, umso besser. Die Imbiss-Buden sind natürlich auch ein Grund. Da mochte ich immer am liebsten die Räubersemmel, aber ich lass mich mal überraschen, was es dieses Jahr gibt.“