Unbekannte beschädigen Briefkästen an Asylheim in Memmingen

Unbekannte haben Briefkästen an einem Memminger Asylbewerberheim abgerissen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

27.12.2021 | Stand: 13:19 Uhr

Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag mehrere Briefkästen am Eingang des Asylbewerberheims in der Alpenstraße in Memmingen beschädigt.

Die Vandalen rissen die Briefkästen aus der Fassung und beschädigten außerdem mehrere Fahrräder, die dort abgestellt waren, berichtet die Polizei.

Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere wenn jemand Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen kann; die entsprechende Telefonnummer lautet 08331/100-0.

