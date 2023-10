Unbekannte nötigt Seniorin in Memmingen und beklaut sie

In Memmingen hat eine Unbekannte eine Seniorin in ihrer eigenen Wohnung bedroht und bestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

31.10.2023 | Stand: 15:51 Uhr

In Memmingen hat eine Unbekannte eine Rentnerin am Sonntag um 17.35 Uhr am Frauenkirchplatz in ihre Wohnung gedrängt und sie dazu genötigt, ihr Bargeld und Schmuck zu geben. Laut Polizei klingelte die Unbekannte an der Haustür der Frau. Weil die Seniorin dachte, dass es sich um ihre Nachbarin handelte, öffnete sie die Tür. Daraufhin drängte die Unbekannte die Seniorin in ihre Wohnung zurück. Der Memmingerin gelang es, den Hausnotruf zu betätigen.

Memmingerin übergibt Täterin Geld

Die Täterin bedrohte die ältere Dame und schüchterte sie ein, sodass sie schließlich ihren Geldbeutel suchte und der Unbekannten einen kleinen Bargeldbetrag gab. Als die Täterin sah, dass sich noch mehr Geld in der Brieftasche des Opfers befand, nahm sie dieses heraus und flüchtete.

Der Pflegedienst der Rentnerin verfolgte das Geschehen über den Lautsprecher des Hausnotrufs und rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war die Täterin bereits verschwunden. Die Fahndung brachte keinen Erfolg.

Unbekannte bestiehlt Seniorin in Memmingen: Zeugenaufruf

Nach ersten Ermittlungen sei die Frau bereits in den Tagen zuvor im Haus aufgefallen, weil sie bei mehreren Bewohnern um Geld bettelte. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

25 bis 30 Jahre alt

1,60 bis 1,65 Meter groß

schlank

blonde, glatte, schulterlange Haare

gepflegtes Aussehen

Sie trug einen grünen bzw. khakifarbenen Anorak und eine grüne dünne Stoffmütze.

Sie sprach gutes Deutsch, möglicherweise mit einem leichten ausländischen Akzent.

Die Kripo Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 bei der Polizei melden.

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen