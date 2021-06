Unbekannte vermüllen Uferbereich an der Günz

Fischereiverein Ottobeuren muss Abfall sogar mit Container abtransportieren. Der Vorsitzende hat für das Verhalten wenig Verständnis. Was Umweltsündern droht.

Beppo Haller hat die Nase gestrichen voll. Schon seit einigen Jahren beobachtet der Vorsitzende des Ottobeurer Fischereivereins, dass immer mehr Müll an Sandbänken und Uferplätzen an der Günz liegengelassen wird. Nach einem Hochwasser treibt der Abfall dann viele Kilometer weit flussabwärts und bleibt in Gumpen, an überhängenden Ästen und umgestürzten Bäumen hängen oder wird in die Uferbereiche gespült. Die Mitglieder des Vereins, der von der Gemeinde ein rund zehn Kilometer langes Uferstück gepachtet hat, räumen regelmäßig die Hinterlassenschaften wieder auf und transportieren sie ab. „Und das ohne Murren und fast wie selbstverständlich“, sagt Haller. Doch in diesem Jahr sei die Situation an den Fischgewässern der westlichen Günz zwischen Eldern und der Oberen Mühle besonders schlimm. „Heuer ist es richtig eklig“, betont Halller.

Waren es sonst vor allem Flaschen, Büchsen, Plastikbecher, Pappteller, Grillreste in Alu, Plastikdosen, Wurstreste sowie Zigarettenschachteln und Kippen, so benahmen sich die Besucher, die dort aßen, tranken beziehungsweise feierten vor Kurzem ganz besonders dreist.

Die Fischereivereins-Mitglieder fanden einen Einkaufswagen im Wasser, zwei professionelle Transportkarren voll mit Plastik-, Papier- und Glas-Abfall, Stühle, Matten, Bretter, Bierkisten und vieles mehr. „Es ist interessant, dass es offensichtlich keine Mühe macht, die dort notwendigen Utensilien im schweren Zustand hin zu transportieren“, man sie jedoch im entleerten Zustand nicht mehr wegbringen möchte, wundert sich Haller.

Schilder an der Günz bei Ottobeuren aufgestellt

Zunächst versuchte der Fischereiverein, mit Schildern die Urheber dazu aufzufordern, ihren Unrat zu entfernen. Als das nichts half, wurden die „Partyplätze“ aufgelöst. Der Müll musste über einen Container entsorgt werden, den der örtliche Bauhof bereitstellte.

„Es macht keinen Spaß, im Abfall anderer herumzuwühlen, unappetitliche Müll- und Essensreste anzufassen und diese sackweise, teils über längere Wegstrecken, zu schleppen, um sie abzutransportieren“, erklärt Haller. Dabei spiele Geld offensichtlich keine Rolle: Pfandflaschen werden nach Angaben des Vereinsvorsitzenden einfach zerbrochen, Plastikflaschen nicht zurückgegeben, leere Kisten liegen im Wasser.

Vorsitzender: Mehr als an die Vernunft appellieren kann man nicht

Wobei Haller anmerkt, dass er prinzipiell Verständnis habe, dass Menschen gerade in diesen Zeiten auch mal wieder feiern, sich treffen und Gemeinschaft erleben möchten. Er hat nur eine Bitte: Sie sollen ihren Dreck gefälligst wieder mit nach Hause nehmen. Doch mehr als an die Vernunft der Besucher zu appellieren, könne man kaum machen. Ähnlich sieht das auch Ottobeurens Zweiter Bürgermeister Markus Albrecht. „Wir werden den Verein aber in jedem Fall unterstützen, wenn er an uns herantritt.“ Noch liege dem Ordnungsamt diesbezüglich nichts vor. Ob nun offizielle Verbots- oder Hinweisschilder eine Lösung darstellen könnten? Prinzipiell ist das laut Albrecht schon möglich. Aber anderseits sei jedes Schild „in diesem sensiblen Bereich eigentlich ein Schild zu viel“, so der Zweite Bürgermeister.

Doch wer ist eigentlich tatsächlich für den Abtransport des Mülls zuständig, der einfach liegen gelassen beziehungsweise illegal entsorgt wird? Nach Angaben des Unterallgäuer Landratsamts ist das natürlich in erster Linie der Verursacher selbst. Sollte dieser, wie im vorliegenden Fall, nicht zu ermitteln sein, muss laut Pressesprecherin Sylvia Rustler der Grundstückseigentümer dafür aufkommen. Falls dieser untätig bleibt, kommt das Landratsamt ins Spiel. Ihm droht die sogenannte Ersatzvornahme. Das heißt: Das Landratsamt entsorgt den Müll, der Eigentümer kommt für die Kosten auf. „Die Höhe richtet sich dabei nach der Menge des Mülls“, so Rustler.

Illegale Entsorgung: Strafe kann in sechstelligen Bereich gehen

Wer seinen Müll illegal entsorgt, dem droht ein Bußgeld. Die Höhe sei wiederum abhängig von Art und Menge des Abfalls. Bei Hausmüll sind das zwischen 20 und 500 Euro. Teurer wird es für denjenigen, der sich etwa auf diese Weise von seinem alten Auto trennen möchte. Dafür können bis zu 2000 Euro fällig werden. Laut Rustler reicht das Strafmaß für illegale Entsorgung bis zu 100 000 Euro. „Das ist bei uns aber noch nicht vorgekommen“, betont die Pressesprecherin.