Unbekannter beschädigt 30 Jahre alte Linde in Legau

Die Gemeinde Legau erstattet Anzeige. Die Polizei erklärt, was dem Täter drohen könnte und wie oft ähnliche Fälle in der Region gemeldet werden.

02.02.2022 | Stand: 12:08 Uhr

Ein unbekannter Täter hat vor kurzem im Wiesweg in Legau einen etwa 30 Jahre alten Baum, der an einem Gehweg in einer Lindenbaum-Reihe steht, beschädigt. Nach Angaben des Bund Naturschutz (BN) Illerwinkel wurde die Rinde der Linde ringsherum eingesägt, was zum Absterben des Baumes führen könne. Zudem wurden einige Äste abgeschnitten. Der BN spricht von einem „massiven Rückschnitt“ und von „Baumfrevel“. Es sei nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist. Da die Linde der Gemeinde gehört, hat die Kommune nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wie Bürgermeister Franz Abele auf Anfrage erklärt.