Unbekannter gibt unwissentlich Tresor mit Wertgegenständen beim Wertstoffhof in Legau ab

Eine unbekannte Person hat auf dem Wertstoffhof in Legau einen Tresor abgegeben, in dem sich noch Wertgegenstände befanden. Nun sucht die Polizei nach ihr.

07.02.2023 | Stand: 13:24 Uhr

Auf dem Wertstoffhof in Legau ist ein Tresor aufgetaucht, in dem noch einige Wertgegenstände lagen. Laut Polizei hatte bereits am Samstag eine unbekannte Person den Würfeltresor vor einem Container abgelegt. Auf der Rückseite war er aufgetrennt und augenscheinlich leer.

Doch Bauhofmitarbeiter haben den Tresor genauer untersucht und sind dabei auf Wertgegenstände gestoßen, die noch darin waren. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Eigentümer keine Kenntnis von den Gegenständen hatte und sucht ihn nun.

Tresor abgegeben: Polizei Memmingen nimmt Hinweise entgegen

Hinweise nimmt die Memminger Polizei unter Telefon 08331/1000 entgegen.

