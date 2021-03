Am Sonntag und Montagmorgen sind mehrere Glätteunfälle im Allgäu passiert. Unter anderem in Buchloe, Fischen oder auf der A7 bei Fellheim. Ein Überblick.

Am Sonntag und Montag haben sich im Allgäu mehrere Unfälle auf schneebedeckter und glatter Fahrbahn ereignet. Die Polizei geht in jedem der Fälle davon aus, dass die Autofahrer zu schnell unterwegs waren. Bei einem Unfall wurde eine Frau leicht verletzt. Alle anderen Glätteunfälle verliefen ohne Verletzungen.

Autofahrer prallt auf A96 bei Wiedergeltingen in die Schutzplanke

Auf der A96 bei Widergeltingen ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer mit der Schutzplanke kollidiert. Der 44-Jährige war gegen 6.45 Uhr auf der A96 in Richtung München unterwegs, teilt die Polizei mit. Auf Höhe Wiedergeltingen verlor er auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die rechte Schutzplanke. Laut Polizei war der Mann zu schnell unterwegs.

Anschließend fuhr er bei Buchloe von der Autobahn ab, um dort den Unfall von der Autobahnpolizei aufnehmen zu lassen. Der Mann blieb unverletzt. Am Auto und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Autofahrer erhält ein Bußgeld. Die Wetteraussichten der nächsten Tage finden Sie hier.

Autofahrerin durchbricht auf der A7 bei Fellheim den Wildschutzzaun

Etwa zur gleichen Zeit kam eine Autofahrerin auf der A7 bei Fellheim von der Straße ab. Die 35-Jährige befuhr am Sonntag gegen 6.45 Uhr die A7 in Richtung Ulm, berichtet die Polizei. Zu dieser Zeit schneite es stark, auf der Autobahn lag Schnee. Laut Polizei war die Autofahrerin bei diesen Straßenverhältnissen zu schnell unterwegs und geriet auf Höhe Fellheim ins Schleudern.

Infolgedessen kam sie rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Auto durchbrach den Wildschutzzaun und kam etwa 100 Meter weiter im Feld zum Stehen. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt. Auf eigenen Wunsch verzichtete sie laut Polizei darauf, mit dem Rettungsdienst ins Kankenhaus gebracht zu werden.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war etwa eine Stunde lang gesperrt. Die Autobahnmeisterei Memmingen reparierte den Wildschutzzaun provisorisch. Am Zaun und am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Unfallverursacherin erhält ein Bußgeld.

Zu schnell im Kreisverkehr: Fahranfänger kommt bei Buchloe von der Straße ab

Am späten Sonntagnachmittag kam ein Fahranfänger in einem Kreisverkehr im Bereich der Kaufbeurer Straße zwischen Buchloe und dem Ortsteil Lindenberg von der Straße ab. Der 18-Jährige war laut Polizei auf der schneeglatten Straße zu schnell unterwegs. Er rutschte von der Fahrbahn ins Bankett und stieß gegen einen Leitpfosten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Auch den Fahranfänger erwartet ein Bußgeld.

29-Jährige kommt bei Fischen von der Straße ab

Am Sonntagvormittag verlor eine Autofahrerin bei Fischen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in die Leitplanke. Wie die Polizei berichtet, war die 29-Jährige von Obermaiselstein in Richtung Fischen unterwegs, als sie bei Schneematsch in einer Linkskurve ins Schleudern geriet. Sie kam von der Straße ab und rutschte in den Grünstreifen. Dann rutschte sie wieder auf die Fahrbahn zurück und prallte frontal nach rechts in die Leitplanke.

Laut Polizei war die 29-Jährige bei den winterlichen Straßenverhältnissen offenbar zu schnell unterwegs. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9.500 Euro.

Auf der A980 bei Waltenhofen gegen ein Verkehrsschild gestoßen

Am Montagmorgen ist ein Autofahrer auf der A980 bei Waltenhofen in ein Verkehrsschild gerutscht. Der 23-Jährige fuhr auf der A980 in Richtung Lindau und wollte an der Ausfahrt bei Waltenhofen die Autobahn verlassen, schreibt die Polizei. Weil er wohl zu schnell unterwegs war, verlor er auf der nassen Straße die Kontrolle über seinen Wagen. In einer scharfen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild.

Der Schaden beträgt laut Polizei ein paar hundert Euro. Das Auto war trotzdem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld.

