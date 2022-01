Häufig Unfälle: Diese Maßnahmen sollen in Memmingen helfen

Die Unterführung in der Augsburger Straße in Memmingen wird von Radfahrern stark genutzt. Knöpfe und ein Anprallschutz sollen für mehr Sicherheit sorgen.

21.01.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Eine sichere Fahrt ist das Ziel – ob per Auto oder auch mit dem Fahrrad. Memmingen hat deswegen einige Gefahrenstellen im Stadtgebiet im Blick. So auch die Unterführung Augsburger Straße, die der hiesige Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) als neuralgischen Punkt bezeichnet. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr gab es dazu eine positive Nachricht. Diese hatte Manfred Guggenmos, der Leiter Sachbereich Verkehr bei der Polizeiinspektion Memmingen, im Gepäck.