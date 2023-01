Acht Verletzte und 66.000 Euro Schaden bei Unfällen auf der A7 und A96 im Unterallgäu

Auf den Autobahnen A96 und A7 ist es am Montag zu sechs Unfällen in Memmingen und dem Unterallgäu gekommen. Acht Menschen wurden verletzt.

03.01.2023 | Stand: 13:04 Uhr

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens ist es am Montag auf den Autobahnen A7 und A96 in Memmingen und dem Unterallgäu zu insgesamt sechs Unfällen gekommen. Dabei wurden acht Menschen leicht verletzt und es entstand ein Schaden von knapp 66.000 Euro, teilt die Polizei mit.

Weil auf den Autobahnen so viel Verkehr war, kam es immer wieder zu Stauungen. Teilweise kam es dabei dann zu Verkehrsunfällen, weil Autofahrerinnen und Autofahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnten oder der Sicherheitsabstand zu gering war. Bei den Auffahrunfällen entstand meist nur Sachschaden, insgesamt 45.000 Euro.

Unfall auf der A96 bei Türkheim: Unfallverursacher war betrunken

Der schwerste Unfall ereignete sich auf der der A96 bei Türkheim in Fahrtrichtung Lindau. Gegen 15.20 Uhr kam ein 41-jähriger Pkw-Fahrer auf der linken Spur zu weit nach links, streifte die Mittelschutzplanke und erschrak laut Polizei dadurch. In der Folge lenkte er heftig gegen und verlor die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug prallte in den Wagen einer 45-Jährigen, die auf der rechten Spur fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto der 45-Jährigen schanzte über einen Erdwall, überschlug sich mehrfach und kam in einer angrenzenden Kiesgrube zum Stehen. Das Auto des Unfallverursachers kollidierte mehrmals mit einem Wildschutzzaun und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Die 45-Jährige und ihre beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der 41-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Weil die Unfallstelle so weitläufig war, mussten die Feuerwehren Türkheim und Buchloe anrücken, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr zu lenken.

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, stand der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde deshalb Blut abgenommen. Gegen ihn wird strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Außerdem muss die Polizei überprüfen, ob er überhaupt einen Führerschein hat.

Drei Verletzte nach Unfall auf der A7 bei Memmingen

Gegen 10.45 Uhr hat es auf der A7 kurz nach der Anschlussstelle Memmingen-Süd in Fahrtrichtung Ulm einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Fünf Menschen wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittag hat ein Lkw-Fahrer beim Auffahren auf die A96 bei Wiedergeltingen einen Kleintransporter übersehen. Der 47-jährige Lkw-Fahrer wollte laut Polizei vom Parkplatz Wertachtal-Nord auf die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau auffahren. Dabei übersah er den 40-jährigen Kleinstransporter-Fahrer, der auf der rechten Spur fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich dieser nach links aus und kollidierte dort mit dem Pkw eines 32-Jährigen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An dem Kleintransporter und dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 8800 Euro. Der Lkw wurde nicht beschädigt. Auf den 47-Jährigen Fahrer kommt ein Bußgeld zu.

(Lesen Sie auch: Auto überschlägt sich auf Parkplatz an der A96 bei Wangen und fängt Feuer)

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.