Mit abgefahrenen Reifen überholt: Auto überschlägt sich auf der A96

Auf der A96 bei Mindelheim kommt es am Donnerstagabend zu einer dramatischen Szene: ein Auto kommt ins Schleudern und überschlägt sich. Der Fahrer hat Glück.

27.01.2023 | Stand: 12:54 Uhr

Im Unterallgäu sind in der Nacht auf Freitag zwei Menschen wegen Glätte verunfallt. Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 22.15 Uhr auf der Autobahn A96 bei Mindelheim. Dort kam ein 27-jähriger Autofahrer auf dem Weg in Richtung München ins Schleudern, als er auf Höhe Mindelheim bei überfrierender Nässe einen Lkw überholen wollte. Das Auto drehte sich mehrfach auf der Fahrbahn, kam nach rechts ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und überschlug sich, bis es zum stehen kam.

Der Fahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro und der Abschleppdienst musste das Fahrzeug bergen. Bei der Unfallaufnahme kam heraus, dass das Reifenprofil des Autos deutlich unter den vorgeschriebenen 1,6 Millimeter maß.

Dramatischer Unfall mit glücklichem Ausgang bei Mindelheim

Zum zweiten Glätteunfall kam es gegen 1 Uhr nachts. Eine 52-jährige Autofahrerin war auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs, als Sie auf Höhe Bad Grönenbach ein anderes Auto überholte. Dabei kam das Fahrzeug ins Schlingern und schleuderte nach rechts in den Grünstreifen. Die Frau blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Beide Fahrer erhalten nun eine Bußgeldanzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. Weil er mit abgefahrenen Reifen unterwegs war, kommt auf den 27-Jährigen jedoch ein höheres Bußgeld zu.

