Mehrere Unfälle im Unterallgäu: Über 30.000 Euro Schaden

Die glatten Straßen haben im Landkreis Unterallgäu vermehrt zu Unfällen geführt. Ein Hot-Spot war in Kirchdorf auf der MN23.

08.02.2022 | Stand: 13:56 Uhr

Am Montag ist es im Landkreis Unterallgäu aufgrund der glatten Straßenverhältnisse auf den Autobahnen innerhalb weniger Minuten zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Die Vorfälle in Kürze:

Glätteunfall in Bad Wörishofen:

Das Auto eines 36-Jährigen ist Montagfrüh auf der MN23 bei Kirchdorf ins Rutschen gekommen und hat sich auf der Straße gedreht. Ein nachfolgender 33-jähriger Mindelheimer konnte mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr seitlich in in das quer stehende Auto. Ein weiterer nachfolgender Fahrer musste ausweichen und in die Wiese fahren, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beziffert den Schaden mit 6000 Euro. (Lesen Sie auch: Eisbrocken stürzt von Lkw auf vorbeifahrendes Auto)

Auf der selben Straße in entgegengesetzter Richtung sind fast zeitgleich zwei andere Autos verunfallt. Ein 36-Jähriger aus dem Raum Augsburg geriet ins Rutschen und drehte sich mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen das ihm entgegenkommende Auto einer 25-jährigen Unterallgäuerin. Auch hier wurde keiner verletzt. Der entstandene Schaden beträgt in diesem Fall 3000 Euro. Alle Unfallverursacher müssen nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen.

Unfall auf der A96 bei Türkheim: 20-Jährige rutscht mit Auto gegen Leitpfosten

Am frühen Montagmorgen ist eine 20-Jährige mit ihrem BMW auf der Autobahnabfahrt bei Bad Wörishofen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Leitpfosten und Baken gefahren. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. (Lesen Sie auch: Autofahrer in Ulm flüchtet vor der Polizei und überschlägt sich mehrfach)

Unfall auf der A96 bei Stetten: Auto fährt überholendem Auto auf

Ein 35-Jähriger Mann hat am frühen Dienstagmorgen mit seinem Auto auf der A96 Richtung München überholen wollen, als ihm ein schnelleres Auto hinten auffuhr. Beide Fahrzeuge prallten in die Mittelleitplanke. Die Fahrer blieben unverletzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

Lesen Sie auch

Straßenverkehr im Unterallgäu Zahlreiche Unfälle im Unterallgäu am Sonntag und Montag: Hoher Sachschaden

Mehr News aus dem Raum Memmingen