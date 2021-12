34-Jähriger gerät auf der A7 bei Bad Grönenbach ungewollt auf die Überholspur - Autofahrer kann nicht mehr bremsen

Ein 34-Jähriger kommt beim Auffahren auf die A7 bei Bad Grönenbach mit seinem Auto ungewollt auf die Überholspur. Ein anderer Autofahrer kann nicht mehr bremsen.

15.12.2021 | Stand: 13:06 Uhr

Weil ein 34-Jähriger am Dienstagvormittag beim Auffahren auf die A7 Richtung Füssen bei Bad Grönenbach mit seinem Auto ungewollt auf die Überholspur gekommen ist, kam es zu einem Auffahrunfall.

Beim Auffahren kam der 34-Jährige laut Polizei aus bisher ungeklärtem Grund nach links auf den linken der zwei Fahrstreifen. Ein 62-jähriger Autofahrer näherte sich auf dieser Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit, konnte durch eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung ein Auffahren aber noch verhindern. Ein ihm nachfolgender 38-jähriger Autofahrer allerdings fuhr dem 62-Jährigen hinten auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 62-Jährigen gegen die Mittelleitplanke geschoben, berichtet die Polizei. Glücklicherweise waren alle Unfallbeteiligten angeschnallt und es wurde niemand verletzt.

Am Auto des 38-Jährigen wurde die Fahrzeugfront eingedrückt (Schaden etwa 5000 Euro). Das Auto des 62-Jährigen wies am linken Heck und an der linken Fahrzeugseite Dellen und Kratzer auf (Schaden knapp 2.500 Euro). Der Schaden an der Mittelleitplanke konnte noch nicht abgeschätzt werden. Das Fahrzeug des 34-jährigen Unfallverursachers wurde nicht beschädigt. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren.

