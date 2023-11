Einen Auffahrunfall hat es am frühen Mittwochabend auf der A7 gegeben. Der Verkehr staut sich in Richtung Norden. Das ist bislang bekannt.

22.11.2023 | Stand: 18:47 Uhr

Kurz vor der Autobahn-Ausfahrt Bad Grönenbach in Richtung Norden hat es am frühen Mittwochabend auf der A7 gekracht. Zwei Pkw waren nach Auskunft der Polizei in den Auffahrunfall verwickelt.

Der Verkehr staut sich aktuell auf der A7 zwischen Dietmannsried (Oberallgäu) und Bad Grönenbach (Unterallgäu) in Fahrtrichtung Norden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

