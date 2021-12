Mitfahrer eines Kleinbusses stirbt bei Unfall auf der A7 bei Dettingen - weitere Insassen schwer verletzt

Der Fahrer des Kleinbusses kollidiert beim Überholen auf der A7 bei Dettingen mit einem Sattelzug und überschlägt sich. Ein Insasse überlebt nicht.

02.12.2021 | Stand: 15:48 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen gegen etwa 0.30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf der A7 bei Dettingen (Landkreis Biberach) gekommen, der für einen Mitfahrer eines Kleinbusses tödliche Folgen hatte.

Bei den übrigen teils schwer verletzten Insassen des Fahrzeugs handelt es sich um mehrere Personen mit bislang unbekannter Staatsangehörigkeit, welche vermutlich mit Hilfe des Autos unerlaubt in das Bundesgebiet gebracht worden sind. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall A7 bei Dettingen: Kleinbus kollidiert mit Sattelzug - ein Toter und mehrere schwer Verletzte

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr am Donnerstag kurz nach Mitternacht ein mit mindestens acht Personen besetzter Kleinbus auf der A7 in Richtung Ulm. Kurz nach der Anschlussstelle Berkheim wollte der Fahrer offenbar einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug überholen und wechselte laut Polizei auf den linken Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es beim Überholvorgang wohl zu einer Kollision mit dem Sattelzug.

Der Kleinbus kam in der Folge schleudernd nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun neben der Fahrbahn und überschlug sich im angrenzenden Acker.

Am Fahrzeug trafen die hinzugerufenen Beamten der Autobahnpolizei Memmingen zwei Personen an, die beide leichte Verletzungen aufwiesen. Im näheren Umfeld der Unfallstelle fanden die Einsatzkräfte jedoch einen leblosen Mann, der so schwer verletzt war, dass er trotz sofortiger medizinischer Versorgung nicht gerettet werden konnte.

Lesen Sie auch

Auto prallt in Betonfahrmischer Unfall nahe Bad Grönenbach: A7 vorübergehend gesperrt

Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten fünf weitere Personen in der Nähe des Unfallortes fest, die sich offenbar nach dem Unfall vom Ereignisort entfernt hatten und anschließend zurückgekehrt waren. Sie wiesen teils leichte, teils auch schwerere Verletzungen auf, berichtet die Polizei. Der 43-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Unfall nicht verletzt. (Lesen Sie auch: Ostallgäuer (42) stirbt bei Unfall auf B12 bei Kaufbeuren - Polizei nennt Details)

Bisher ist noch unklar, wie viele Personen sich insgesamt in dem Kleinbus befanden

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Aufgrund der langwierigen Bergungs- und Spurensicherungsmaßnahmen war die A7 im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.

Bisher ist noch unklar, wie viele Personen sich insgesamt im Fahrzeug befunden haben. Bei der Suche nach weiteren beteiligten Personen wurde bereits in der Nacht ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Dieser stellte jedoch bei der ausgedehnten Absuche keine weiteren Personen fest. Die Suchmaßnahmen werden im Laufe des Tages noch ausgeweitet und intensiviert.

Bei den Insassen des Fahrzeugs handelt es sich offenbar um ausländische Staatsbürger mit bislang unbekannten Nationalitäten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein Teil der Insassen mittels des Kleinbusses unerlaubt nach Deutschland transportiert worden sein. Sowohl die Landes- als auch die Bundespolizei haben in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe des Sachverhaltes, sowie das Alter und die Nationalität aller Insassen sind aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen den mutmaßlichen Fahrer und den Beifahrer des Kleinbusses wird aktuell wegen des Verdachts der Schleusung ermittelt. (Lesen Sie auch: 19-Jährige stirbt bei Unfall bei Weißenhorn: Wie gehen die Einsatzkräfte damit um?)

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu erhalten Sie hier.