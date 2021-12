Am Dienstag sind auf der A7 bei Kirchdorf zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde ein 46-jähriger Fahrer verletzt.

22.12.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Bei Kirchdorf hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf der A7 in Richtung Ulm. Dort fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Ford auf dem linken der zwei Fahrtstreifen. Der Autofahrer musste kurz nach der Anschlussstelle Berkheim aufgrund des Verkehrs stark abbremsen. Dies erkannte ein in einem VW Transporter nachfolgender 25-Jähriger zu spät und fuhr gegen das linke Heck des Fords.

Autounfall auf der A7 in Richtung Ulm: Beide Wagen waren nicht mehr fahrtauglich

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Ford um 360 Grad, rutschte quer über die Fahrbahn und kam nach rechts ab. Dort durchbrach er nach Angaben der Polizei noch den Wildschutzzaun und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der 46-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er verletzte sich nur leicht. (Lesen Sie auch: Fünf Wildunfälle im Ostallgäu innerhalb von 24 Stunden)

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei. Durch die Kollision wurde die komplette Fahrzeugfront des VW Transporters eingedrückt. Dabei entstanden etwa 5 000 Euro Schaden. An dem Ford beträgt der Totalschaden laut Polizei eine Höhe von etwa 6.000 Euro.

