Auto überschlägt sich auf A7 bei Bad Grönenbach

Auf der A7 bei Bad Grönenbach hat sich ein Auto überschlagen. Der 21-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

21.05.2021 | Stand: 13:30 Uhr

Auf der A7 bei Bad Grönenbach hat sich ein Auto überschlagen, der 21-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Donnerstagvormittag mit einem ausgeliehenen Pkw auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs. Obwohl er die Autobahn an der Anschlussstelle Bad Grönenbach verlassen wollte, überholte er kurz davor noch einen Lastwagen. Anschließend fuhr er direkt auf die Ausfahrspur. Dabei verlor der Fahrer wegen seiner hohen Geschwindigkeit in der Kurve die Kontrolle über das Auto, der Wagen kam links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung.

21-jähriger Fahrer leicht verletzt

Da der Fahrer angeschnallt war, wurde er laut Polizei nur leicht verletzt und konnte sich selbständig aus dem auf dem Dach liegenden Auto befreien. Bei dem Unfall wurden zwei Leitpfosten herausgerissen. Am Auto entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Wegen der aufwendigen Bergung wurde die Ausfahrt Bad Grönenbach für etwa eine Stunde gesperrt. Derzeit prüft die Autobahnpolizei Memmingen, ob der Fahrer in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

