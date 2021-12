Fahrer von Kleintransporter macht beim Auffahren auf A7 folgeschweren Fehler

Über 70.000 Euro Schaden ist bei einem Zusammenstoß auf der A7 bei Bad Grönenbach (Unterallgäu) entstanden. Ein Fahrer machte einen folgenschweren Fehler.

Ein Kleintransporter ist am Mittwochmorgen auf der A7 bei Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) mit einem Mercedes zusammengekracht. Ein 24-Jähriger fuhr laut Polizei mit seinem Opel an der Anschlussstelle auf die A7 in Richtung Memmingen auf. Vor dem Kleintransporter des Unterallgäuers war ein Sattelzug unterwegs. Daraufhin wechselte der Opel-Fahrer direkt auf den linken Fahrstreifen - ein folgenschwerer Fehler.

Fahrer von Kleinstransporter übersieht Mercedes, der von hinten kommt

Der 24-Jährige übersah nämlich einen Mercedes, der auf der linken Spur von hinten mit hoher Geschwindigkeit ankam. Der 46-jährige Fahrer aus dem Saarland konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mercedes prallte seitlich gegen den Opel, beide Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern.

Beide Fahrzeuge krachen gegen Leitplanken

Der Mercedes kam nach rechts von der Autobahn ab und krachte gegen die rechte Leitplanke, der Kleintransporter schleuderte nach links gegen die Mittelleitplanke. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Fahrbahn der A7 mit Fahrzeugteilen übersäht

Die gesamte Fahrbahn war nach Angaben der Polizei an der Unfallstelle mit Fahrzeugteilen übersäht. Zu der Zeit war es übrigens sehr neblig. Deshalb zog die Polizei die Feuerwehr Bad Grönenbach hinzu, um die Stelle abzusichern, den Verkehr umzuleiten und die Fahrbahn zu reinigen.

Über 72.000 Euro Schaden nach Unfall auf A7

Die beiden Fahrer kamen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge waren rundum demoliert. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro, den am Opel auf knapp 40.000 Euro. Darüber hinaus enstand an den Leitplanken ein Schaden von etwa 2200 Euro. Die Gesamtsumme beläuft sich auf über 72.000 Euro.

