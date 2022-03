Autofahrer reagiert zu spät: Wagen kracht auf Pkw-Heck

Zwei Autos sind auf der A7 bei Bad Grönenbach (Unterallgäu) zusammengestoßen. Der Unfall geschah bei stockendem Verkehr, als ein 22-Jähriger nicht aufpasste.

02.03.2022 | Stand: 14:02 Uhr

Bei einem Auffahrunfall am späten Dienstagvormittag auf der A7 bei Bad Grönenbach ( Unterallgäu) ist ein Schaden in Höhe von knapp 9000 Euro entstanden. Ein 43-Jähriger war laut Polizei bei stockendem Verkehr mit seinem Pkw auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Er musste auf dem linken Fahrsstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Das erkannte ein 22-Jähriger hinter ihm zu spät.

Autos stoßen auf A7 bei Bad Grönenbach zusammen

Der 22-Jährige stieß nach Polizeiangaben daraufhin mit seinem Auto gegen das Heck des 43-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Feuerwehr leitet Verkehr über Standstreifen um

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Bad Grönenbach und Dietmannsried sperrten beide Spuren für etwa eine Stunde, bis Autos geborgen und die Fahrbahn wieder sauber waren. Der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet und staute sich daraufhin. Der 22-jährige Unfallverursacher musste ein Verwarnungsgeld bezahlen.

Lesen Sie auch: Frau flüchtet vor der Polizei und will dann Beamte treten