Feuerwehr-Einsatz am frühen Dienstagmorgen auf der A7 bei Woringen: Ein Schwertransporter hat an der Autobahn gebrannt.

27.07.2021 | Stand: 06:54 Uhr

Ein Schwertransporter hat um kurz vor Mitternacht in der Nacht von Montag auf Dienstag an der A7 bei Woringen gebrannt. Der Lkw war laut Polizei in Richtung Norden unterwegs, als er plötzlich Feuer fing.

Die Feuerwehr rückte daraufhin an und löschte die Flammen. Die Fahrbahn war nach Angaben der Polizei mehrere Stunden lang blockiert, bis der Schwertransporter geborgen wurde.

Weitere Informationen folgen.