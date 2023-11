Auto auf der A96 bei Bad Wörishofen durch Leitplanke katapultiert

Nach einem folgenschweren Auffahrunfall auf der A96 bei Bad Wörishofen sucht die Polizei nach Zeugen.

16.11.2023 | Stand: 15:22 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der A96 bei Bad Wörishofen wurde ein Auto durch die Leitplanke katapultiert, so heftig war der Aufprall.

Zuvor war nach Angaben der Polizei ein Kleintransporter auf den Wagen aufgefahren. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 0.40 Uhr in Fahrtrichtung Lindau . Das Auto des 62-Jährigen durchbrach die Leitplanke und blieb in einem Graben liegen. Der Kleintransporter des 45-Jährigen stand nach dem Unfall auf der Überholspur der A96 . "Beide Fahrer hatten großes Glück und blieben unverletzt", teilt die Polizei mit. Ein Abschleppdienst barg die beschädigten Fahrzeuge . Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 27.000 Euro.

Die Fahrer der beteiligten Fahrzeuge machen nach dem Unfall bei Bad Wörishofen unterschiedliche Angaben

Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Türkheim vor Ort. Die Autobahnmeisterei Mindelheim kümmerte sich um die beschädigte Leitplanke . Der Unfallhergang konnte bislang nicht geklärt werden, da die beiden Männer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten. Die Autobahnpolizei Memmingen bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08331/100-311, zu melden. (mz)

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.