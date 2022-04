Erst verfahren, dann unentschlossen: 18-Jährige fährt am Autobahnkreuz Memmingen gegen Fahrbahnteiler

Nachdem sie sich verfahren hatte, war eine 18-jährige Münchnerin so durch den Wind, dass sie am Autobahnkreuz Memmingen einen Unfall verursachte.

15.04.2022 | Stand: 13:41 Uhr

So beschreibt es die Polizei am Freitag. Die junge Fahrerin habe mit ihrem Auto am Donnerstag eigentlich von München aus über die A96 zum Memminger Flughafen fahren wollen. Am Autobahnkreuz Memmingen habe sie bemerkt, dass sie sich verfahren hatte.

An der Abfahrt zur A7 Richtung Füssen konnte sie sich nicht entscheiden, ob sie die Ausfahrt nehmen oder weiterhin der A96 Richtung Lindau folgen soll. Diese Unentschlossenheit führte laut Polizei schließlich dazu, dass sie dem Fahrbahnverlauf nicht mehr folgen konnte und den Fahrbahnteiler samt Pfosten überfuhr.

Ihr Auto kam schließlich stark beschädigt im Grünstreifen zum Stillstand. Die 18-Jährige blieb unverletzt, ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.