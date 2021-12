Unfall auf der A96 bei Aitrach: Lkw-Fahrer übersieht Auto und schert aus

Ein Auto und ein Lkw stoßen auf der A96 bei Aitrach zusammen. Unter den drei Verletzten ist auch ein etwa einjähriges Baby.

06.12.2021 | Stand: 18:11 Uhr

Ein einjähriges Baby und seine Eltern sind bei einem Unfall auf der A96 bei Aitrach am Sonntagvormittag verletzt worden. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Ein 32-Jähriger fuhr gegen 10.45 Uhr mit seiner Familie in einem VW Sharan auf der Überholspur in Richtung Memmingen, als ein Lkw plötzlich ausscherte. Nach Angaben der Polizei übersah der 51-jährige Lkw-Fahrer das Auto mutmaßlich. Sattelzug und Auto stießen zusammen, das Auto drehte sich und kam nach einer weiteren Kollision mit dem Heck des Lkw an der mittleren Leitplanke zum Stehen.

Baby bei Unfall auf der A96 leicht verletzt

Der 32-jährige Fahrer und seine Familie mit dem 13 Monate alten Mädchen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von 11.000 Euro.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.